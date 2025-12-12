周遊代兒祝福李國超包2萬紅包 賴慧如驚胡瓜掰了《大集合》：會盡力挽留

賴慧如（左）挽著老公出席喜宴。民視提供



高欣欣、李國超今晚（12╱12）在維多麗亞酒店補辦婚禮，游安順、傅子純、兵家綺和擔任招待，Gino、林柏妤則是婚禮主持人，李天柱自薦當婚禮歌手，王上豪則帶來小提琴表演助陣，周遊與老公李朝永一起到場喝喜酒，因兒子馮凱和新郎是好友，她特地幫忙著拍戲的兒子帶來紅包，母子共包2萬元祝福新人。

周遊（左）與老公李朝永放閃。民視提供

賴慧如也挽著老公出席喜宴，被問到胡瓜宣布將卸下《綜藝大集合》24年主持棒，身為班底的她驚訝表示不知情，「我知道他的合約到1月31日，我們會盡力挽留他，他一定會留下來陪我們」。

方馨戴假髮喝喜酒。民視提供

李天柱自薦當婚禮歌手。民視提供

今現場星光熠熠，唐琪、張瓊姿、張鳳書、楊烈、李興文、趙永馨、六月、李易、陳宇風、葉家妤、顏嘉樂、狄志杰等人也都出席，高欣欣感動地說：「很開心他們能來參加，當然今天還有一些該出現的沒出現，我們都可以諒解，因為8點檔的演員要趕戲，所以基本上我們的心臟都很強、也都習慣了，我們到中午還收到說臨時有事（不能來）。是誰？」李國超也附和：「他們都是因為8點檔的關係，臨時走不開，可以體諒，工作第1。」

楊烈。民視提供

馬妞。民視提供

高欣欣（左）、李國超甜蜜親吻。民視提供

