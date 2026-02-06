周遊兒執導《豆腐媽媽》替身墜樓 出面為兒緩頰！談一事激動落淚

周遊（右）、李朝永今出席演藝人員餐會。黃于珊攝



民視8點檔《豆腐媽媽》驚傳意外，替身武行蘇德揚1月20日拍工地動作戲時自高樓直接墜地，因顱內出血住進加護病房，家屬控訴劇組沒幫替身買保險，由於馮凱是該劇導演，媽媽周遊今（2╱6）出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會時表示一早才得知此事，但還沒時間詢問關心兒子；而提到吳敦等老友離世，她也忍不住落淚。

談及《豆腐媽媽》替身意外，李朝永透露：「我們跟阿凱（馮凱）3個禮拜都碰不到面，幾天前有通電話，但沒有聊這件事情。」周遊也說：「我剛剛才聽說，我都還不清楚。」

當了30年製作人的周遊喊話：「我希望製作單位、政府重視演員的保障，我當製作人的時候，尤其是替身演員，我都有保險，他們家屬也很滿意。」被問得知《豆腐媽媽》替身意外後有無打電話給馮凱？李朝永說：「反正阿凱只是導演，民視那邊應該會處理。」

被問該如何改進？周遊說：「我不知道民視怎樣，我以前是絕對有保險，因為我拍武俠片一定要保險。阿凱也希望戲好，應該都有海綿墊，安全都有顧到啊，怎麼會？」得知替身因強大反作用力導致整個人彈出海綿墊外，李朝永感嘆：「有時候防護的太厚反而會彈。」

