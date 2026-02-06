周遊出席演藝人員餐會「激動哽咽」 見老友離世感嘆：見一次賺一次

李鍾泉攝

「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」於今（6日）於台北彭園會館舉行。本次餐會由華視主辦，文化部次長王時思、華視總經理劉昌德、中視董事長盧秀芳、台視副總經理謝陳齊等貴賓出席。文化部次長王時思表示，看到許多兒時明星同聚在一起非常感動，並祝福所有演藝人員身體健康、馬到成功。華視總經理劉昌德也獻上祝福，願大家馬年行大運、年年都快樂。

四百位資深藝人齊聚經典歌曲再現熱絡氣氛

「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，總共有四百多位藝人齊聚一堂歡慶新春佳節，包含周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、林在培等資深前輩。活動中藝人們輪番上陣帶來精采表演，康雷演唱經典歌曲「包青天」時，前奏一響現場眾人立刻跟著哼唱；隨後劉明珠也帶來「今天不回家」，一首接一首膾炙人口的歌曲讓大家隨音樂擺動身體，現場氣氛相當熱絡。

周遊哽咽不捨老友凋零李志希回台籲重視保險

資深製作人周遊受訪時情緒激動，她哽咽表示，陸續有人離世讓她感到相當不捨，因此承諾每年再怎麼忙碌都要抽空參加餐會，「能與老友們多見一次都是賺到」。她也藉此替演藝人員發聲，喊話政府應重視工作環境的安全。許久未見的李志希此次特別回台參與盛會，他以個人經驗指出，拍攝武打戲非常容易受傷，演員及替身的保險至關重要。李志希回憶，自己曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨，但因主戲都在自己身上，只能在包紮並短暫休息後，咬牙上場完成拍攝。

夏禕攜孫女現身餐會傳遞演藝圈溫暖情誼

升格為製作人的夏禕此次帶著孫女一同現身餐會，面對戲劇受限於資金而遲遲無法繼續的現況，夏禕表現得非常坦然，認為「好戲值得等待」。關懷演藝人員基金會每年固定舉辦三節聯歡聚會，不僅傳遞節慶祝福，也讓許多許久未在螢光幕前露面的演藝圈前輩們，有機會重逢敘舊。今年餐會於春節前溫馨登場，眾多演藝人齊聚互道新年賀詞，共同重溫歡樂時光，現場洋溢濃厚過年氛圍，充分展現演藝圈的溫暖情誼與互相關懷的精神。

