周遊出席演藝人員餐會「激動哽咽」 見老友離世感嘆：見一次賺一次
「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」於今（6日）於台北彭園會館舉行。本次餐會由華視主辦，文化部次長王時思、華視總經理劉昌德、中視董事長盧秀芳、台視副總經理謝陳齊等貴賓出席。文化部次長王時思表示，看到許多兒時明星同聚在一起非常感動，並祝福所有演藝人員身體健康、馬到成功。華視總經理劉昌德也獻上祝福，願大家馬年行大運、年年都快樂。
四百位資深藝人齊聚經典歌曲再現熱絡氣氛
「115年關懷演藝人員新春聯歡餐會」由侯麗芳、章永華共同主持，總共有四百多位藝人齊聚一堂歡慶新春佳節，包含周遊、李志希、夏禕、李珮菁、李炳輝、江彬、龍隆、陸一龍、林在培等資深前輩。活動中藝人們輪番上陣帶來精采表演，康雷演唱經典歌曲「包青天」時，前奏一響現場眾人立刻跟著哼唱；隨後劉明珠也帶來「今天不回家」，一首接一首膾炙人口的歌曲讓大家隨音樂擺動身體，現場氣氛相當熱絡。
周遊哽咽不捨老友凋零李志希回台籲重視保險
資深製作人周遊受訪時情緒激動，她哽咽表示，陸續有人離世讓她感到相當不捨，因此承諾每年再怎麼忙碌都要抽空參加餐會，「能與老友們多見一次都是賺到」。她也藉此替演藝人員發聲，喊話政府應重視工作環境的安全。許久未見的李志希此次特別回台參與盛會，他以個人經驗指出，拍攝武打戲非常容易受傷，演員及替身的保險至關重要。李志希回憶，自己曾在拍戲現場摔斷手指和肋骨，但因主戲都在自己身上，只能在包紮並短暫休息後，咬牙上場完成拍攝。
夏禕攜孫女現身餐會傳遞演藝圈溫暖情誼
升格為製作人的夏禕此次帶著孫女一同現身餐會，面對戲劇受限於資金而遲遲無法繼續的現況，夏禕表現得非常坦然，認為「好戲值得等待」。關懷演藝人員基金會每年固定舉辦三節聯歡聚會，不僅傳遞節慶祝福，也讓許多許久未在螢光幕前露面的演藝圈前輩們，有機會重逢敘舊。今年餐會於春節前溫馨登場，眾多演藝人齊聚互道新年賀詞，共同重溫歡樂時光，現場洋溢濃厚過年氛圍，充分展現演藝圈的溫暖情誼與互相關懷的精神。
更多鏡報報導
《世紀血案》未獲授權翻拍林宅血案！ 李千娜被抓包刪文、楊小黎「辦案快感說」引熱議
小S即將回歸《小姐不熙娣》？ 製作人B2親揭與Sandy「後會有鮨」真相
李雅英捐款惹議！經紀公司發聲：虛心接受郁方指正 揭「29萬金額」背後暖心初衷
大S死後遭張蘭消費！韓國男星氣炸飆髒話怒罵：瘋了嗎？心疼具俊曄被汪小菲造謠
其他人也在看
大S逝世週年…范瑋琪墓前脫口「1句」！網淚崩：這樣才是真正的朋友
女星大S（徐熙媛）於2025年過年期間與家人赴日旅遊，感染流感併發肺炎，短短5天便撒手人寰，享年48歲。大S的紀念雕像於逝世一週年之際揭幕，眾多藝人紛紛前往墓前悼念。然而，范瑋琪卻因為脫口一句話，再度引發網友關注。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
許瑋甯哽咽談10年前往事 被問楊丞琳尷尬「私下再聊」
許瑋甯發表新書《寫進時間的故事》，6日在世貿國際書展舉辦發表會。書中集結她10年來的成長，被問到最想和過取的自己說些什麼，許瑋甯突然停頓幾秒，忍不住哽咽：「想告訴自己，關於愛，再多做一點，讓對方知道你真的在乎。」
遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場
烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。
昔破產睡公園！72歲資深女星入住老人院一年 「驚人近況」曝光了
入行近半世紀的資深演員李楓，因常演潑辣角色而被觀眾稱為TVB「御用八婆」。她於2023年接受訪問時透露已入住老人院近一年。近日有網友分享短片，曝光她在老人院的生活近況。蔡維歆
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
《豆腐媽媽》演員高樓墜地畫面超驚悚！金鐘戲王爆氣：沒預算就不要跳
民視八點檔《豆腐媽媽》武行演員蘇德揚1月20日拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，從公布的影片畫面可見蘇男從大約4公尺高的高台往後仰落，地面雖鋪有海綿墊，但他碰觸海綿墊時直接被彈出去，現場雖多人保護、圍著海綿墊，但人彈出的速度太快，眾人完全來不及反應。而金鐘迷你戲劇王傅孟柏看了新聞後爆氣，怒吼：「每個
周杰倫電影「砸4億票房卻慘敗」！吳敦背8千萬負債 豪宅遭法拍壓垮人生
台灣電影戲劇製作人吳敦，於3日上午離世，享壽77歲。他生前經營的電影公司曾向土地銀行貸款8千萬台幣，籌拍電影《刺陵》，並由周杰倫與林志玲主演、斥資約4億元台幣打造，當年號稱華語影壇頂級卡司，卻成為票房滑鐵盧代表作，也意外拖垮幕後推手、重量級製作人吳敦的人生後半場。
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
育幼院出身逆襲！芝田璃子靠3英文單字當影帝妻 驚爆「繼子年紀比她大」
31歲日本女星芝田璃子（Riko Shibata）近日登上日本電視台綜藝節目《上田與女人口出狂言的夜晚》，大方揭露她與奧斯卡影帝、好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）這段相差31歲「父女戀」的跨國婚內幕。
劉德華60歲妻罕露面！朱麗蒨揹20萬精品包現身佛教活動
朱麗蒨（舊誤植：朱麗倩）2008年和「天王」劉德華（華仔）結婚後，育有一女劉向蕙，作風非常低調，默默地為家庭奉獻，甘願當天王背後的女人。近日，大陸媒體曝光朱麗蒨出席佛教活動的照片，掀起熱烈討論。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
袁惟仁作品版權早賣斷 陶晶瑩點名曝「眾星友」金援8年不間斷
資深音樂人「小胖老師」袁惟仁2月2日在家中辭世，享年59歲，消息傳出後，演藝圈震驚不捨。多年好友陶晶瑩近日在電台節目《陶色新聞》中回憶，得知好友病逝的噩耗當下情緒潰堤，坦言至今難以接受。
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」思亡妻 姜元來揭鼻酸一幕
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意，「酷龍」成員姜元來雖然行動不便也飛來台灣參加，透露具俊曄在休息室痛哭，並在紙上寫滿「徐熙媛」、「熙媛啊」，讓人看了鼻酸。
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
爸演《豆腐媽媽》震驚「消失17天」 拍攝現場爆受傷意外！民視回應還原狀況：負起責任
有網友在Threads上發文爆料：「今天已經第17天沒有看到爸爸了。」文中並指出父親是於1月20日拍攝民視8點檔《豆腐媽媽》時出意外，甚至說：「我單純而執著地希望，爸爸能回到我身邊，讓我的世界也會再次充滿溫暖和快樂。」對此發文，民視方面也做出回應。
獨家! 百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點
社會中心／吳玟誼 黃柏榕 台北報導持續帶您來關心，百歲人瑞和68歲看護的結婚案！獨家來帶您來看看，子女們看到102歲的爸爸回來了，激動到哭出來，但他們也很擔心爸爸人身安全，深怕對方來搶人，出動更多人來保護。至於外界最關心，當時的"證婚人"到底是誰，家屬獨家透漏，其中一個是看護兒子，另一位則懷疑是看護的朋友。身價高達8億，高齡102歲的人瑞，好不容易被子女們接回家，兒女們一看到好久不見的父親，激動的哭出來。一家人終於大團圓，女兒更興奮地播放爸爸最愛的日文歌，隨著旋律起舞，父親能在農曆年前成功回家，大家都好開心。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）不過，爸爸剛回家，換了一個不同的居住環境，似乎還有些不習慣，子女們先不斷安撫他。人雖然接回家了，但68歲的"看護"，在老翁子女不知情的狀況下，變成102歲爸爸的合法妻子，家屬還是想了解清楚，到底怎麼一回事。百歲翁與看護結婚案 家屬揭"證婚人"身分疑點。（圖／民視新聞）對於為何結婚，老父親說不清楚，但家屬探查得知，證婚人都不是他們的親友，未來對於這一起婚姻，恐怕還得上法庭辯個分明，但最慶幸的是，父親回家後，狀況越來越好了。家屬就怕看護這一方要來搶人，層層保護父親，這一起人瑞突然和68歲看護結婚的事件，未完待續。原文出處：獨／百歲翁與看護結婚案 家屬揭「證婚人」身分疑點 更多民視新聞報導台中女搭計程車醉倒「遭惡狼司機侵犯」！他囂張錄影丟包路邊…下場曝三重離奇車禍！機車衝撞新北環保局車 釀1死2傷身價8億人瑞突娶68歲看護！律師甩2疑點：有良心嗎？
《世紀血案》改編「林宅血案」遭萬人抵制 議員痛批：嗜血商品
電影《世紀血案》日前舉行殺青記者會，未料消息一出竟在社群平台引發強烈反彈。該片改編自1980年台灣重大懸案「林宅血案」，卻因授權問題與製作背景引發廣大網友不滿，Threads上更發起「#拒看世紀血案」標籤，至今已破萬人響應。
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
蔡昌憲結婚8年認了「逃避問題」！常說這句話導致夫妻產生誤會 吵架不敢幽默化解曝原因
蔡昌憲與周曉涵在舞台劇《婚內失戀》中飾演結婚15年的夫妻，多次排練後，蔡昌憲才慢慢體會到，唯有正視婚姻中的失落與卡關，才能為關係找到新的出口。他表示：「我覺得會出現『婚內失戀』這個詞，本身就是因為還期待有好的結果，才願意去面對。」