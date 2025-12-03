周遊展女力吸日本影業公司求合作 喜喊：台日交流

（中央社記者洪素津台北3日電）製作人周遊受邀至日本東京參與「2025日本全球夫人大賽」，她也分享如何長年活躍演藝人生，並發揮力量幫助社會大眾，吸引不少日本影業公司求合作，讓她興奮喊：「台日交流。」

88歲著名製作人周遊和導演老公李朝永2日飛往日本東京，參與今天登場的「2025日本全球夫人大賽」，周遊在活動中擔任頒獎和致詞嘉賓，她穿上紅禮服亮麗登台，保養有方的模樣讓現場嘉賓驚艷，完全看不出88歲。

周遊早年擔任演員，後來製作過多部膾炙人口連續劇，也捧紅非常多明星，現在周遊依然活躍，持續做公益回饋社會，她登台時表示，自己的經歷很多，盼這些經驗給予大家一點啟發和鼓勵，同時可以向世界展現台灣女性的自信、美麗與文化魅力。

廣告 廣告

周遊除登台致詞，也頒獎給這些選美佳麗，這次到日本，讓她想起跟日本的淵源，她表示，小時生病一度被父母親拋棄，沒想到當時出現日本人給予藥物治療，才讓她有了重生的機會，所以周遊一直對日本人很感恩。

結束活動後周遊也趕往慶功宴續攤，也因稍早登台的致詞，讓不少日本影業公司對周遊展現出高度合作意願，其中包括不少電影公司和戲劇製作公司，周遊開心表示可以透過活動台日交流很好，這是很棒的國民外交，又可以幫助台灣影業交流發展。（編輯：龍柏安）1141203