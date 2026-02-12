周遊放話了！《豆腐媽媽》收視破5「賞導演兒500萬」 感嘆孫子給錢都約不動
「阿姑」周遊和李朝永、宣昶有今（11日）出席「WANN STAGE 正式記者會×女性影響力公益啟動」，正式啟動Miss Global、Mrs Global 及 Mr Diamond Taiwan 三大國際賽事。宣昶有表示，選美不應是賺錢工具，而是要把錢花在舞台與藝術家身上，周遊也強調，這次選美「絕對不是黑箱」，拒絕任何賄選與內定，主旨是「心中有愛」，不僅選美更選出願意投身慈善的愛心大使。
廖家儀現身力挺「報恩」 感謝阿姑整出微笑線
30年前曾摘下選美后冠的廖家儀，今日特別現身支持周遊，她透露，當年全靠周遊熱心介紹牙醫幫她整牙，整出完美的「微笑線」，才讓她有機會開啟女主角的演藝生涯，她擔任製片的新作《空姐復仇記》將於3月上檔，還特別請周遊認證成品，廖家儀讚嘆周遊辦選美不為名利，而是將主導權從日本手中買回台灣，讓台灣成為國際選美的領頭羊。
《豆腐媽媽》收視告捷 周遊承諾破5給馮凱500萬
談到家庭生活，周遊驕傲直言兒子馮凱執導的八點檔《豆腐媽媽》收視率節節高升，「有其母必有其子，現在收視快到4了，我說到5要給他500萬，真怕他真的領到！」至於日前劇組發生的替身墜樓意外，周遊則搖頭低調回應，表示兒子目前全心投入錄影存檔，心情穩定。她也分享孫輩們表現優異，不僅有考上台大的高材生，全家互動更是和樂。
全家後天飛泰國度除夕 周遊抱怨孫子給錢都約不出來
高齡88歲的周遊看起來精神飽滿，她大方分享自己施打幹細胞後記性變好，輪椅都丟掉了，走路完全不需要人扶，後天她將帶著全家老小飛往泰國芭達雅度假度除夕，「孫子說沒去過，他們去玩、我就負責在飯店睡覺休息。」周遊透露，過年紅包絕對少不了，不僅全家人有份，連參與獅子會公益活動也會大方發放，更忍不住抱怨孫子：「請他們來跟我吃飯還要給錢，還不一定來！」
周遊辦選美！宣昶有拱汪小菲參加 曝「他對家庭很負責」
宣昶有提到舉辦選美活動，不少企業家好友都是贊助人，汪小菲就是其中之一，「小菲一定會幫助我，今年中國市場大洗牌，我們一起涉略健康食品，還有阿良（李進良），我們都在一起。」宣昶有也說在大S的事情之後，大家對汪小菲有很多誤解，「汪小菲是北方性格，但對家庭很負責任...
周遊曝《豆腐媽媽》導演兒行蹤 放話收視5打賞500萬
「阿姑」周遊今（2╱11）與老公李朝永、宣捷集團董事長暨台北市WANN World旺愛國際文化藝術協會總裁宣昶有、會長李雅楹、廖家儀出席「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」記者會，馮凱執導的民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外延燒至今，被問到兒子心情如何，周遊突「蛤」了幾聲示意聽不到，而李朝永則跳出來表示：「他沒事、沒事，他專心在拍戲。」
汪小菲因大S被誤解？ 宣明智董座兒揭他私下面
周遊、李朝永、宣昶有今現身「WANN STAGE女性影響力公益啟動」記者會，宣布將舉辦選美大賽。向來人脈廣、話也直的宣昶有直接點名要把身邊好友全拉進來參加，當然包括李進良、汪小菲私交深厚，只是汪小菲近來因前妻大S爭議頗多，宣昶有毫不在意，認為好友因此受到誤解，且他自嘲：「我爭議比他還多啦！」
被爆防女婿爭大S遺產！S媽喊「具俊曄是我兒子」吐心聲 小S也回應了
女星大S（徐熙媛）病逝滿1週年，日前至親好友齊聚金寶山，參加由具俊曄親自設計的紀念雕像揭幕儀式，徐媽挽著具俊曄的手同行、互相安慰，不過本刊今獨家揭露，徐媽雖人前挽手，人後卻為了爭搶大S的遺產，一路以來各種防著具俊曄。對此，小S與S媽也回應了。
高金素梅涉詐助理費 黃揚明列「案情兩種走向」：這招恐衝擊縣市長選舉
法務部調查局國家安全維護工作站獲報，無黨籍立委高金素梅疑涉詐領助理費等案，台北地檢署（北檢）今（10）日一早大動作搜索高金素梅住家、立法院辦公室及相關人員處所，並約談高金素梅、屏東縣議員越秋女等18人到案說明。對此，資深媒體人黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》中分析，高金素梅這次應該會交保、不會被羈押。黃揚明指出，高金素梅目前被指控的詐領助理費、違反醫材......
黃尚禾《豆腐媽媽》演活怪咖律師 ！戲外反差萌變身「陪玩保姆」逗樂小童星
四季線上/林佩玟報導「影劇型男」黃尚禾首次挑戰八點檔，在民視《豆腐媽媽》飾演一名玩世不恭、不按牌理出牌的奇葩律師「雷偉凡」。劇中他以帥氣精英形象出現，強勢介入蘇晏霈與羅子惟的姐弟戀，不僅在法庭上精明幹練，私下更是積極追求蘇晏霈（飾 張育玲），被網友封為最強情敵 。黃尚禾《豆腐媽媽》飾演一名玩世不恭、不按牌理出牌的奇葩律師「雷偉凡」。然而，戲裡穿著挺拔西裝、大展男人魅力的他，戲外卻是個十足的「超級保姆」。在《豆腐媽媽》幕後花絮中，黃尚禾等戲時變身成保姆，陪劇中可愛的小童星「豆豆」、「小育玲」玩起你追我跑的遊戲，逗得兩個小女孩不停開心大笑，展現出不同於角色裡的溫柔與耐心，這種「螢幕精英、私下保姆」的超萌反差也引發粉絲熱議。黃尚禾等戲時變身「超級保姆」陪劇中童星豆豆、小育玲玩遊戲。《豆腐媽媽》童星豆豆超可愛，是劇組裡的小寶貝。黃尚禾「螢幕精英、私下保姆」的超萌反差引發粉絲熱議。 【看更多】羅子惟霸氣護愛蘇晏霈！《豆腐媽媽》姐弟戀恐遇「強敵」黃尚禾空降奪愛陳志強遲未現身《豆腐媽媽》網憂「被換角」？官方回應「這句話」藏玄機賴芊合頂素顏突襲《豆腐媽媽》拍片現場！蘇晏霈親揭「這原因」太驚喜【追好劇】《豆腐媽媽》第36集線上看｜有勝偉凡暗潮較勁 更多四季線上報導蘇晏霈《豆腐媽媽》離婚後行情更好！「兩男局面」誰勝出？她1句話回應了蘇晏霈《豆腐媽媽》單親媽遭職場歧視！梁佑南霸氣「教訓渣董」大快人心《豆腐媽媽》宮美樂錄影「跳上背」害人慘摔！2大咖被壓在地全場受驚
《豆腐媽媽》蘇姓替身出院！未婚妻心疼曝：瘦了、臉上留疤 發3點聲明揭事件過程
民視8點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚從高處墜落重傷，8日傳出出院好消息，未婚妻在社群上發文透露：「他瘦了、也憔悴了許多、臉上也留下了疤痕。」並提出三大聲明。
若綺順產女兒！楊昇達曬抱娃照「喊1句」畫面曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人楊昇達與若綺結婚4年，兩人因高齡多次嘗試求子陷入困境，也在節目上大談備孕過程。如今懷胎10個月的若綺順利迎來寶貝女兒「小雪寶」，楊昇達也在臉書分享影片，嗨喊：「你各位開放祝福，可以叫我楊爸爸了。」
熬過5年艱辛求子路！40歲若綺產下愛女「雪寶」 楊昇達甜讚老婆最棒：我好驕傲
藝人楊昇達與若綺愛情長跑12年，於2021年結為夫妻，婚後兩人一直渴望迎來新生命，卻因高齡與體質問題陷入求子困境。在歷經長達5年的努力與煎熬後，昨（9）日終於傳來好消息，若綺平安產下女兒「小雪寶」，夫妻倆正式升格為新手爸媽，楊昇達更興奮直呼：「可以叫我楊爸爸了！」
汪小菲、馬筱梅交對朋友了！富二代麻吉曝私下為人「對家庭負責」
【緯來新聞網】周遊、李朝永、宣明智之子宣昶有今（11日）參加「WANN STAGE女性影響力公益啟動
《豆腐媽媽》宮美樂錄影「跳上背」害人慘摔！2大咖被壓在地全場受驚
四季線上／陳軒泓 報導2026《民視第一發發發》明星運動會單元來到明倫三聖宮與民眾同樂，由胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如聯手主持，來賓則邀請到董至成、余思達、鄭楠鐘、短今、宮美...
