周遊放話了！《豆腐媽媽》收視破5「賞導演兒500萬」 感嘆孫子給錢都約不動

「阿姑」周遊接受訪問。鄒保祥攝

「阿姑」周遊和李朝永、宣昶有今（11日）出席「WANN STAGE 正式記者會×女性影響力公益啟動」，正式啟動Miss Global、Mrs Global 及 Mr Diamond Taiwan 三大國際賽事。宣昶有表示，選美不應是賺錢工具，而是要把錢花在舞台與藝術家身上，周遊也強調，這次選美「絕對不是黑箱」，拒絕任何賄選與內定，主旨是「心中有愛」，不僅選美更選出願意投身慈善的愛心大使。

「WANN STAGE 正式記者會×女性影響力公益啟動」今日舉辦。鄒保祥攝

廖家儀現身力挺「報恩」 感謝阿姑整出微笑線

30年前曾摘下選美后冠的廖家儀，今日特別現身支持周遊，她透露，當年全靠周遊熱心介紹牙醫幫她整牙，整出完美的「微笑線」，才讓她有機會開啟女主角的演藝生涯，她擔任製片的新作《空姐復仇記》將於3月上檔，還特別請周遊認證成品，廖家儀讚嘆周遊辦選美不為名利，而是將主導權從日本手中買回台灣，讓台灣成為國際選美的領頭羊。

《豆腐媽媽》收視告捷 周遊承諾破5給馮凱500萬

談到家庭生活，周遊驕傲直言兒子馮凱執導的八點檔《豆腐媽媽》收視率節節高升，「有其母必有其子，現在收視快到4了，我說到5要給他500萬，真怕他真的領到！」至於日前劇組發生的替身墜樓意外，周遊則搖頭低調回應，表示兒子目前全心投入錄影存檔，心情穩定。她也分享孫輩們表現優異，不僅有考上台大的高材生，全家互動更是和樂。

周遊、李朝永甜蜜合照。鄒保祥攝

全家後天飛泰國度除夕 周遊抱怨孫子給錢都約不出來

高齡88歲的周遊看起來精神飽滿，她大方分享自己施打幹細胞後記性變好，輪椅都丟掉了，走路完全不需要人扶，後天她將帶著全家老小飛往泰國芭達雅度假度除夕，「孫子說沒去過，他們去玩、我就負責在飯店睡覺休息。」周遊透露，過年紅包絕對少不了，不僅全家人有份，連參與獅子會公益活動也會大方發放，更忍不住抱怨孫子：「請他們來跟我吃飯還要給錢，還不一定來！」

