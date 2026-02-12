周遊曝《豆腐媽媽》導演兒行蹤 放話收視5打賞500萬

周遊（左）、李朝永夫妻今甜蜜現身記者會。黃于珊攝

「阿姑」周遊今（2╱11）與老公李朝永、宣捷集團董事長暨台北市WANN World旺愛國際文化藝術協會總裁宣昶有、會長李雅楹、廖家儀出席「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」記者會，馮凱執導的民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外延燒至今，被問到兒子心情如何，周遊突「蛤」了幾聲示意聽不到，而李朝永則跳出來表示：「他沒事、沒事，他專心在拍戲。」

之前周遊夫妻出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會被問及《豆腐媽媽》意外時說：「反正阿凱只是導演，民視那邊應該會處理。」今則表示馮凱忙著日夜趕拍存檔，因為過年期間她將帶一家人到泰國度假，還欣慰2個孫子都考上台大。

廖家儀（左起）、李雅楹、周遊。黃于珊攝

周遊大誇馮凱執導的《豆腐媽媽》收視是這幾年來最高的，「所以有其母必有其子，我還說他如果有到5（收視率），我要給他500萬，我還真怕他會到5，他現在已經快到4」。

對於過年紅包，李朝永笑說孫子都說不要外幣，「去年我們去越南，全部發越南盾給它們去玩」。廖家儀在旁邊笑說：「那差很多耶！」雖然發紅包發到手軟，但周遊說孫子都會存起來，「反正我的錢以後也是他們的，只是早晚給他們而已」。

