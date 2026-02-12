周遊曝《豆腐媽媽》導演兒行蹤 放話收視5打賞500萬
「阿姑」周遊今（2╱11）與老公李朝永、宣捷集團董事長暨台北市WANN World旺愛國際文化藝術協會總裁宣昶有、會長李雅楹、廖家儀出席「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」記者會，馮凱執導的民視8點檔《豆腐媽媽》替身武行蘇德揚拍工地動作戲時發生自高樓直接墜地意外延燒至今，被問到兒子心情如何，周遊突「蛤」了幾聲示意聽不到，而李朝永則跳出來表示：「他沒事、沒事，他專心在拍戲。」
之前周遊夫妻出席財團法人中華民國關懷演藝人員基金會春節聯歡餐會被問及《豆腐媽媽》意外時說：「反正阿凱只是導演，民視那邊應該會處理。」今則表示馮凱忙著日夜趕拍存檔，因為過年期間她將帶一家人到泰國度假，還欣慰2個孫子都考上台大。
周遊大誇馮凱執導的《豆腐媽媽》收視是這幾年來最高的，「所以有其母必有其子，我還說他如果有到5（收視率），我要給他500萬，我還真怕他會到5，他現在已經快到4」。
對於過年紅包，李朝永笑說孫子都說不要外幣，「去年我們去越南，全部發越南盾給它們去玩」。廖家儀在旁邊笑說：「那差很多耶！」雖然發紅包發到手軟，但周遊說孫子都會存起來，「反正我的錢以後也是他們的，只是早晚給他們而已」。
更多太報報導
寇世勳再發嚴正聲明抵制《世紀血案》 電影導演協會出聲為演員緩頰
施名帥人體GPS愛冒險 爽帶朱芷瑩公費旅遊
陳曉東7年磨一劍再攻紅館 MV飆破225萬點擊
其他人也在看
周遊辦選美！宣昶有拱汪小菲參加 曝「他對家庭很負責」
宣昶有提到舉辦選美活動，不少企業家好友都是贊助人，汪小菲就是其中之一，「小菲一定會幫助我，今年中國市場大洗牌，我們一起涉略健康食品，還有阿良（李進良），我們都在一起。」宣昶有也說在大S的事情之後，大家對汪小菲有很多誤解，「汪小菲是北方性格，但對家庭很負責任...
鄧濤雙入圍金像獎！《女孩不平凡》攜手韓寧譜女女戀 演活女性成長痛
電影《女孩不平凡》今（11日）發布電影預告與正式海報。曾執導《骨妹》的澳門才女導演徐欣羨，時隔8年重磅回歸，攜手原班人馬廖子妤、余香凝在大銀幕上細膩勾勒愛情的激情與現實衝撞後的迷惘。該片不僅入圍2025年釜山影展「展望」單元，更在昨日公布的香港金像獎中表現亮眼，強勢入圍最佳女配角、最佳新人及最佳原創電影歌曲。
員榮攜手社區銀髮迎新春 歌聲傳愛暖人心
記者張正量／宜蘭報導 新春將至，臺北榮民總醫院員山分院健管中心攜手縣政御品社區、思源…
鬧翻出事了！SM公司對旗下男團「申請假扣押26億」 他名下房產全遭殃
南韓娛樂龍頭SM娛樂近日對EXO成員Chen、伯賢（Baekhyun）、Xiumin申請資產假扣押，引發外界關注。根據韓媒報導，SM於9日、10日兩天內，分別向法院申請假扣押三人名下資產，目的是保全個人活動收入相關債權。
疾管署攜手法醫所 簽訂傳染病死因與疫苗接種致死調查
為強化國家防疫體系與司法科學鑑識之能量，法務部法醫研究所（下稱法醫所）與衛生福利部疾病管制署（下稱疾管署）於今（10）日上午10時舉行「合作協議書簽署儀式」。未來雙方將針對「疑似傳染病致死」及「疑似預防接種疫苗致死」案件建立快速通報與檢驗機制，以落實公共衛生監測網，進而打造更具韌性的安全網之目標。
《豆腐媽媽》宮美樂錄影「跳上背」害人慘摔！2大咖被壓在地全場受驚
四季線上／陳軒泓 報導2026《民視第一發發發》明星運動會單元來到明倫三聖宮與民眾同樂，由胡瓜、阿翔、籃籃、郭忠祐以及賴慧如聯手主持，來賓則邀請到董至成、余思達、鄭楠鐘、短今、宮美...
59歲胡文英太魯閣泳裝秀！驚人身材被誤認啦啦隊 網笑：有許純美的影子
凍齡女神再度挑戰極限！59歲「美魔女」胡文英近日在太魯閣國家公園上演超狂拍攝秀，身穿側腰挖空泳裝，被路人誤認成啦啦隊，引發網友熱烈討論。林宜君
林保署台中分署設7座林火氣象觀測站 守護山林遊憩
（中央社記者郝雪卿台中11日電）林業及自然保育署台中分署今天公布，於轄區內建置7座林火氣象觀測站，以科技防災概念，透過林火氣象站即時監測，強化森林火災防範作為，確保民眾遊憩安全。
軍購條例列最優先法案 民眾黨團同意政院版併案審查
美方協助台灣強化自我防衛能力，同意出售拖式飛彈續購、標槍反甲飛彈續購、M109A7自走砲，但在野聯手10次擋下國防特別條例草案，總統賴清德親上火線，喊話若預算沒通過，台灣恐跌出優先名單。民眾黨團態度放軟表示，願意將政院版與民眾黨版併案審查；但國民黨團表示，將會自提版本，將美方給予實質且具體交貨期程保證也入法，並與民眾黨協商。
9m88中空小可愛炫腹 隔空合體《大濛》柯煒林
9m88與柯煒林聯手演繹加拿大運動服飾品牌「lululemon」EasyFive™休閒長褲系列，2人繼電影《大濛》後再度「隔空」合作，以外套內搭小可愛露出小蠻腰的她笑說：「他在電影中總是以復古形象出現，相信他這次以全新的造型出現，一定讓大家眼前一亮。」
洪榮宏婚變化解？溫馨陪伴岳母獻唱 張瀞云赴美工作喘息夫妻關係現曙光
金曲歌王洪榮宏近期風波不斷，先前傳出與結婚七年的妻子張瀞云婚變消息，夫妻一度分居超過三個月，引發外界關注。近期洪榮宏在社群曬出陪岳母唱歌影片，展現家庭關係回暖，也透露張瀞云赴美工作原因，讓粉絲稍感安心。林宜君
台中去年爆非洲豬瘟 監院彈劾4官員移送懲戒
中部中心／綜合報導台中市去年10月爆發非洲豬瘟疫情，有3位官員因此下台，監察院表示，因為相關單位處置失當，全國豬隻禁運禁宰15天，產業損失高達21億元，監察院認定，台中市政府前農業局長張敬昌、前環保局長陳宏益、前動保處長林儒良及組長周百俊等4人有重大違失，因此通過彈劾，移送懲戒法院審理。
「金蛇擺尾」領大紅包 股民均賺245萬元
台股金蛇年封關，今天是春節前的最後一個交易日，即將休市長達11天，台股表現強勁，指數、護國神山雙創新高，加權指數收在33,605點，封關日大漲532點，蛇年每位股民人均賺245萬元，而最飆股也出爐了，...
宣昶有拱汪小菲夫妻選美消兩岸火氣 感嘆好友「因大S受誤解」
宣捷集團董事長暨台北市WANN World旺愛國際文化藝術協會總裁宣昶有今（2╱11）與「阿姑」周遊、李朝永、李雅楹、廖家儀出席「WANN STAGE x 女性影響力公益啟動」記者會，宣布啟動國際選美賽事，他透露與汪小菲、李進良是好友，還拱汪小菲和二婚妻子馬筱梅報名「鑽石夫妻」選美比賽，直指汪小菲是北方性格，「他對於家庭是很負責任的」。
因應2大攻防議題 韓國瑜、江啟臣擬離開外交國防委員會
立法院新會期將在農曆年後開議，預計軍購特別條例及台美貿易談判，都將成攻防焦點。對此國民黨立法院黨團近日也有動作，目前屬於外交國防委員會的立法院正副院長韓國瑜及江啟臣，不會介入委員會事務，扣除2人在野黨僅剩下5名委員，剛好比民進黨少1人，未來表決時恐成少數。因此韓、江兩人新會期將離開外交國防委員會，據傳國民黨立委牛煦庭及黃建賓都有意到外委會歷練，就待農曆年後討論。
獨家》韓、江調離外委會 國民黨為軍購條例攻防「備戰」
國民黨考量立法院本會期將審查軍購特別條例及預算，國防外交議題成2026選舉攻防重點，但由於被安排在立法院外交及國防委員會的立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，兩人依慣例未實際參與委員會運作（質詢與投票等），因此黨中央協調兩人調離外委會，韓與江表達同意配合黨團運作。藍營在外委會重新「排兵布陣」，格外引發關注
陳曉東馬年喜事連發氣勢爆棚 相隔7年宣布再攻香港紅館
陳曉東喜事連連！其雙版本單曲中的廣東版《今天我們都會飛》推出後，一舉榮登香港商業電台歌曲排行榜第 4 名，MV自上線不到三週，點擊率也已正式突破225萬次。最讓歌迷期待的，是陳曉東將於今年6月重返香港紅館舉辦個人演唱會，這也是他相隔7年再度登上紅館舞台。
遠東新、新纖、力麗：今年紡纖本業資本支出以下游為主
關稅底定，產業環境趨穩，雖中國大陸低價傾銷仍在；但，遠東新(1402)、新纖(1409)、力麗(1444)集團等上中游廠指出，最壞的時期已過！今年主要的資本支出以結合車材、醫療、科技應用領域的產品為主。整體來看，越下游、越具投資價值。
神隱2年！網紅「林叨囝仔」傳升格8寶媽 昔嘲笑資源班挨轟
曾因多起爭議事件淡出社群媒體約2年的知名網紅「林叨囝仔The Lins'Kids」陳珮芬，近日被網友在婦產科直擊，疑似已懷上第八胎。消息在社群平台Threads曝光後，引發大量討論。
今晚至明晨雨勢顯 基隆.大臺北局部雨
鋒面通過東北風增強 北台宜蘭天氣不穩 今晚至明晨雨勢顯 基隆.大臺北局部雨 週四白天起水氣減 只剩東半部零星雨 週五至週日轉晴朗 適合年前大掃除 輻射冷卻效應 低溫探14度溫差大 中南部.金馬空品...