周遊痛心北捷案 要馮凱新戲不准有壞人

周遊（左）、李朝永27日出席公益園遊會。（林奕如攝）

周遊（阿姑）、李朝永27日出席公益園遊會，近期北捷發生隨機殺人事件，震驚社會各界，她痛心直呼：「一些小朋友都不做好事，我真的看了好難過。」因此鼓勵正在執導民視8點檔《豆腐媽媽》的長子馮凱能藉由戲劇教化人心，「我說戲裡頭千萬不要有壞人，最好做家庭溫馨、互相鼓勵的劇情。」

周遊關注長子馮凱新戲，透露一邊看戲一邊哭，欣慰兒子有聽進自己的意見，有加入「母代父職」的自身經驗，她更霸氣表示，收視率飆高要拿500萬給兒子，「把我財產都給他。」

一旁李朝永也感嘆，看到北捷隨機殺人犯父母道歉下跪這一幕，「其實父母也是很為難，因為兒子長大了，那麼久都不在身邊，這中間的變化太大了。」他也說，「父母對兒子的心永遠都是正確的，可是兒子走歪路了，犯下這樣大錯，社會也有責任。」

周遊有感於此，長期投入公益活動，27日一大早號召小兒子張志群、媳婦擺攤賣香腸，收入全都捐出去。88歲的她活力十足，明年預計主辦選美大賽，日子非常忙碌，農曆過年一家10口還要到泰國遊玩，粗估百萬旅費豪氣全埋單。