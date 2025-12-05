周遊的連續劇昔主唱人于娟，搭公車教唱歌受傷

于娟是第一代周遊連續劇的主唱，她唱歌很特殊性/于娟提供

曾是黃金8點檔周遊早期連續劇主唱人于娟，于娟也和陳淑樺，于櫻櫻、龍千玉在同家唱片公司，走過秀場當紅黃金期，海外的觀眾都稱她為鐵肺實力派唱。

于娟平日以教學為主，前陣子搭公車去教課，剛上車，因司機緊急開車，她受傷當時不能站起來，有乘客幫忙才勉強忍著痛站起來，後來發生2個月不能睡覺、不能唱歌。

「司機開太快，哪有我一刷卡還沒站穩，他就馬上開走，刷卡完應該等個一兩秒，乘客站穩後找到位子了，才啟動，而且遇到斑馬線和90度轉彎，都沒有停頓，轉彎也沒放慢，所以才會讓乘客受傷。」這事還在訴訟中。

于娟現在除了教唱，也和朋友投資一些生意，因前陣子發生「車禍」。肋骨骨折嚴重，有兩個多月不能躺著睡覺，生活起居都要請人幫忙，她說，可以深呼吸換氣，正常唱歌，嗓子恢復，睡覺時還可以翻身側睡，即使5分鐘，都感覺從內心發出快樂。

受傷後，她的好友好友黃志強、許仙姬和商量，等她嗓子好了，舉辦粉絲好友見面演唱餐會。後來加入慕容、徐琤琤、楊人樺等，將在12月6日星期六晚上於新北市先嗇宮站珍豪大飯店開唱。

于娟是台視第六屆暨正聲廣播公司第廿屆的亞軍得主 （以黃桂芳參賽，主持人是李睿洲、張明麗），後陸續灌錄了三部中視、華視三部的八點檔連續劇主題曲，有：「明日走天涯」、 「還君明珠」、 「昨夜星辰昨夜風」、 還有華視的「姑娘要出嫁」等，後來改名于娟，總共錄了六張專輯唱片，其中也有錄製經典懷念老歌 專輯，也和早期群新會時代的資深歌手投入老歌的行列。

于娟早期也曾跑遍國內外秀場夜總會作秀，最高紀錄在海外一個晚上從六點唱到半夜兩點，才吃到晚餐，因穿高跟鞋在台上時間太久，在台上又碰又跳的，覺得累，也想念家鄉的父母親，後來選擇回國發展，並走入家庭。

這次受傷，剛開始一個月還不能咳嗽打噴嚏，要捏著鼻子捂著嘴。 也不能大聲講話，連呼吸都疼痛。 直到最近才慢慢好起來，心情也跟著雀躍。 經過這次車內被重力撞擊，身體還能好起來 她就覺得彷彿是慾火鳳凰的重生⋯⋯，，迫切的要和粉絲好友見面分享好心情。