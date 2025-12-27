周遊看北捷殺人哭了「小朋友都不做好事」 李朝永感嘆：社會也有責任

記者趙浩雲／台北報導

資深製作人「阿姑」周遊與李朝永今（27）日一同出席獅子會公益活動，除分享多年投入社會福利的心路歷程，也談及近日引發社會震撼的北捷隨機殺人案。李朝永直言，嫌犯張文會走到這一步，社會其實也有責任，「真的一些小朋友都不做好事，我真的看了好難過。」

李朝永指出，這類事件讓人心情沉重，「只要一看到北捷那個新聞，我就一直在想，他父母其實也很為難」，強調嫌犯已二、三十歲，長期不在父母身邊，行為與心理狀態的轉變，並非父母能完全掌握。「看到父母下跪道歉，其實當父母也是很為難的，因為兒子長大那麼大了，在這中間的變化太大了，所以他對兒子的心永遠都是正確的，可是兒子走歪路了，不正常，犯下那麼大錯，真的是社會也有責任」。

周遊也提到，北捷事件發生後，她更叮嚀兒子馮凱拍戲時「不要有壞人」，希望多傳遞家庭溫馨、彼此鼓勵的正向價值。她透露，近期收到兒子馮凱寫給她的信看到都哭了，「他從小沒有爸爸，我身兼兩職，這次他真的有聽我的話」。

談到公益活動，李朝永表示，獅子會長年推動的GST八大社福計畫已持續近7年，過去曾動員20多輛卡車發放物資給弱勢族群，場面相當轟動。他也分享，自己要求兒子外出賣香腸，將收入全數投入公益，希望用實際行動回饋社會，「不管賺多少，有一點點力量就能幫助社會」。

至於是否支持廢除死刑，李朝永回「死刑啦」，阿姑則表示：「很難過啦，所以養孩子喔，所以兒子（張志群）休息我就叫他出來賣香腸，錢給窮人，看社會會不會安定一點，不管多少嘛，有一點點就能夠幫助社會。」

