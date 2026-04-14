周遊赴日櫻花樹下淚崩 《望春風》牽動台日情

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〔記者蕭方綺／台北報導〕88歲的資深製作人「阿姑」周遊向來活躍於各大公益活動，堪稱演藝圈最有行動力與愛心的長者之一，這幾天和老公李朝永應邀赴日本仙台、松島參加東日本大震災十五週年祈念音樂會，活動是日本仙台、松島地區市長、鎮長感念當時李登輝前總統及台灣人對他們的愛心救助與罹難家庭的重建，邀請望春風基金會董事長陳秀麗領軍，攜手小提琴家蘇顯達、歌手洪瑞霞、劉能芳與聲樂家沈俊清演出，並特別邀請周遊與丈夫李朝永擔任貴賓。

音樂會在櫻花盛開的仙台、松島登場，開場先為罹難者默哀，現場氣氛莊重動人。周遊憶起當年災難畫面忍不住紅了眼眶，隨著音樂響起、櫻花隨風飄落，更讓她數度拭淚。她感性表示，這場「櫻花樹下的音樂會」不僅撫慰人心，現場演奏《望春風》、《雨夜花》等台語歌也象徵跨越國界的深厚情誼。

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周遊近日赴日參與活動時話題不斷，她早年曾參與台日合拍電影，經《每日新聞》等日媒報導後，引起當地關注。不僅如此，她在東京出席全球選美賽時更成為焦點，頻頻與佳麗合影、吸引媒體追逐。當時主辦單位透露日本昔日巨星小林旭得知周遊的奮鬥故事後大為讚賞，甚至認為比經典勵志作品阿信更具戲劇性，萌生將其人生搬上大銀幕的念頭。對此，周遊笑說若能拍成電視劇，更能細膩呈現她的人生起伏。

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