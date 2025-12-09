周遊「武則天變武媚娘」 88歲枯木逢春另一半甜喊讚

周遊和老公李朝永之前接受幹細胞外泌體治療。翻攝周遊臉書

資深藝人「阿姑」周遊近日受邀前往日本，擔任全球夫人大賽頒獎嘉賓並發表致詞。現年88歲的周遊以「台灣國寶」之姿站上國際舞台，展現令人佩服的活力。據悉，周遊與丈夫李朝永日前接受幹細胞外泌體治療，不僅恢復身體狀態，連性生活都回春，李朝永大讚自己是「一尾活龍」，甚至甜稱周遊「從武則天變成武媚娘」。

周遊此次前往日本，不僅為大賽增添亮點，也推動台、日之間的美學與文化交流。李朝永透露，夫妻倆合計166歲仍維持緊密互動，即便行程緊湊、一度因膝蓋不適，周遊依舊保持活力。《據鏡週刊》報導，其實周遊日前和老公李朝永接受幹細胞外泌體治療，結果竟有如枯木逢春一般，連他倆萎靡已久的性生活也再度迎來春天。

周遊與李朝永在2016年曾因婚姻風波備受外界關注。當時李朝永捲入與獅子會女會員的爭議，爆出車震及摩鐵事件；周遊也曾大方談及兩人之間的親密生活，因為李朝永的需求很大，兩人1個月至少行房2次，她還說：「客家人都很有性趣，就算不行，怎麼樣也要！」令事件更具話題性。所幸兩人最終選擇修復關係，近年感情穩定，如今共同投入事業，展現重新出發的契機。

周遊此行不僅參加大賽，也肩負將日本選美制度引進台灣的任務。受到企業界友人宣昶有的邀請，她與李朝永共同參與「全球小姐夫人 Miss & Mrs. Global」台灣總部的運作，分別擔任理事長與執行長，由李進良出任董事長，前主播李雅楹則擔任會長。周遊接下來亦將訪問越南及其他東南亞國家，推動跨國文化合作，盼以「台灣代表」的身分讓國際看到她的風采。

