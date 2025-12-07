一周運勢出爐！2生肖財運爆發 屬龍「大凶」諸事不宜

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖12月7日至12月13日籤詩運勢，其中，生肖牛、生肖豬財運爆發，生肖龍則是大凶，運勢低迷，諸事不宜。

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享十二生肖12月7日至12月13日籤詩運勢，生肖牛、生肖豬財運爆發。 （示意圖／塗豐駿攝）

鼠：中平

籤詩：富貴由命天註定，心高必然誤君期；不然且回依舊路，雲開月出自分明。

批：安守本分，莫生妄念。本周宜維持現狀，避免重大決策。

牛：上上

籤詩：功名事業本由天，不須掛念意懸懸；若問中間遲與速，風雲際會在眼前。

批：時來運轉，把握良機。有事業突破機會，積極爭取表現，穿戴深藍色增強氣場，財運爆發。

虎：下下

籤詩：龍虎相隨在深山，君爾何須背後看；不知此去相愛娛，他日與我卻無干。

批：人際複雜，謹慎為要。避免合夥投資，重要文件需公證，隨身攜帶白水晶。

兔：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，疑慮自消。合作運佳，多聽取專業建議，東北方擺開運竹。

龍：大凶

籤詩：於今莫作此當時，虎落平陽被犬欺；世間凡事何難定，千山萬水也遲疑。

批：運勢低迷，諸事不宜。重要決定先暫延，避免遠行，佩戴黑曜石化解負能量。

蛇：中平

籤詩：此事何須用心機，前途變怪自然知；看看此去得和合，漸漸脫出見太平。

批：順勢而為，自然化解。建議：職場糾紛暫緩處理，本周轉機出現。

馬：小吉

籤詩：十方佛法有靈通，大難禍患不相同；紅日當空常照耀，還有貴人到家堂。

批：逢凶化吉，貴人顯現。有意外助力，利創新提案，穿戴紅色增強運勢。

羊：中平

籤詩：病中若得苦心勞，到底完全總未遭；去後不須回頭問，心中事務盡消磨。

批：健康為要，靜養為宜。注意作息正常，避免過勞，投資暫停觀望

猴：上上

籤詩：言語雖多不可從，風雲靜處未行龍；暗中終得明消息，君爾何須問重重。

批：真相大白，疑慮盡消。本周誤會化解，利簽約合作，佩戴銀飾防小人。

雞：中平

籤詩：漸漸看此月中和，過後須防未得高；改變顏色前途去，凡事必定見重勞。

批：表面平和，暗藏變數。重要計劃需有備案，避免借貸擔保，隨身帶鹽米包。

狗：中平

籤詩：只恐前途命有變，勸君作急可宜先；且守長江無大事，命逢太白守身邊。

批：變數暗藏，以守為攻。維持現有合作關係，佩戴金色飾品。

豬：小吉

籤詩：運逢得意身顯變，君爾身中皆有益；一向前途無難事，決意之中保清吉。

批：信心滿滿，諸事順遂。利開展新計劃，財運上升，東方擺綠盆栽。

