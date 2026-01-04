一周運勢出爐！4生肖財運狂飆 把握良機聚財

民俗粉專《興趣使然的解籤師》分享2026年1月4日至1月10日十二生肖運勢籤詩，其中，生肖蛇、馬、雞、狗財運上升，建議把握良機。

鼠：中平

籤詩：漸漸看此月中和，過後須防未得高；改變顏色前途去，凡事必定見重勞。

批：表面平和，暗藏變數。本週重要計劃需有備案，隨身帶鹽米包。

牛：小吉

籤詩：言語雖多不可從，風雲靜處未行龍；暗中終得明消息，君爾何須問重重。

批：真相大白，疑慮盡消。本週可化解誤會，利簽約合作，佩戴銀飾防小人。

虎：小吉

籤詩：客到前途多得利，君爾何故兩相疑；雖是中間逢進退，月出光輝得運時。

批：貴人相助，疑慮自消。本週合作運佳，多聽取專業建議。

兔：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，行船把定未遭風；戶內用心再作福，看看魚水得相逢。

批：前景雖險，終得相逢。事業合作案出現轉機，把握良機拓展。

龍：中平

籤詩：龍虎相交在門前，此事必定兩相連；黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙。

批：凡事謹慎應對。避免擔保借貸，重要文件需律師審核。

蛇：小吉

籤詩：花開今已結成果，富貴榮華終到老；君子小人相會合，萬事清吉莫煩惱。

批：守成得利，財運提升。專注既有業務可獲分紅，深藍色衣著穩氣場。

馬：上上

籤詩：今行到手實難推，歌歌暢飲自徘徊；雞犬相聞消息近，婚姻夙世結成雙。

批：良緣財運雙至。本週利推展副業，偏財運上升有獲利。

羊：下下

籤詩：不須作福不須求，用盡心機總未休；陽世不知陰世事，官法如爐不自由。

批：強求無益，順其自然。避免法律糾紛，重要決定延至下週。

猴：中平

籤詩：欲去長江水闊茫，前途未遂運未通；如今絲綸常在手，只恐魚水不相逢。

批：時機未至，莫強求。求職轉換跑道暫緩，下週運勢有望轉佳，佩戴藍色飾品。

雞：上上

籤詩：有心作福莫遲疑，求名清吉正當時；此事必定成會合，財寶自然喜相隨。

批：把握良機，成功在望。積極爭取表現，財運上升，穿戴黃色增強運勢。

狗：大吉

籤詩：日出便見風雲散，光明清淨照世間；一向前途通大道，萬事清吉保平安。

批：迷霧漸散，靜待佳音。事業方向逐漸清晰，財運爆發，細心規劃未來。

豬：中平

籤詩：勸君把定心莫虛，前途清吉得安時；到底中間無大事，又遇神仙守安居。

批：表面平順，暗藏壓力。重要工作備份存檔，健康注意隱性疲勞。

