周道君就任衛福部社家署長

衛福部社家署昨（二十）日舉行新任署長布達暨宣誓典禮，由部長石崇良親自主持典禮，新任署長周道君（原任社家署副署長，代理署長逾一年），長期投入社會安全網建構與家庭支持服務，推動以家庭為本、社區為基礎的福利政策，並整合兒少、婦女、長者及身心障礙者等福利，致力促進全民福祉與社會共融。

石崇良致詞表示，社家署是衛福部在社政領域重要中樞，承擔多面向照顧與家庭支持任務，是國家社會安全網的核心力量，期勉署長未來持續以創新思維深化跨部會協作，整合中央與地方資源，落實「以人為本、醫政與社政並進」等施政理念。

周道君致詞指出，未來全力推動兒少福利與發展、強化高齡照顧及身心障礙照顧服務並完善托育與親職教育資源，讓家庭在各階段都能獲得支持與陪伴；同時推動「社會安全網2.0」，運用科技與資料整合，及早發現並協助有需要的家庭與個案。

前部長薛瑞元致詞強調，周署長自法務部、衛生署、部長室、長照司、法規會一路到社家署，都展現專業與穩健的執行力，而他也是見證者與推手。期勉署長未來持續以專業與熱誠帶領團隊，強化社會安全網與各項社會福利服務，並期盼在他的領導下，未來能在各項政策推動上更具創新與效率。

周道君畢業於中興大學法律學系，經歷衛福部社家署副署長、衛福部法規會參事、衛福部長照司副司長、行政院衛生署醫事處簡任視察。