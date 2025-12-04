周邊串聯、強勁展演推升人流 松山文創園區締造年度破千萬入園人次

CNEWS195251204a01

CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導

2025年接近尾聲，松山文創園區迎來重要里程碑，年度入園突破1,000萬人次，並於11月中旬提前達標，創下2011年開園以來最佳紀錄。總監趙釧玲表示，今年園區展演活動多元，公共服務品質提升，餐飲與休憩空間全時段服務，加上與台北文化體育園區場館串聯，使人流持續成長。今年除了總量破千萬，更有四個月份人次突破百萬，顯示園區已成市民生活與國際旅客的重要文化場域。

松山文創園區2011年開園後人潮逐年增加，2012年即突破百萬入園，並於 2025年首次達成年度千萬人次。此外，今年四度出現單月百萬入園高峰，暑假單日更三度逼近八萬人，是繼2023年台灣燈會後的最佳紀錄。園區持續改善公共設施與指標系統，滿意度調查顯示，商業與餐飲空間滿意度達97%、指標 93%、公共設施92%，均寫下歷年新高。累計至今，園區總造訪人次超過8,500 萬，連續入榜台灣觀光遊憩據點前三名，更獲得台北市景點督導考核「國際級景點第三名」、2025「永續旅遊目的地銀獎」及交通部觀光署「台灣觀光100 亮點」肯定。

園區以「台北市原創基地」為定位，每年策辦多項活動推動原創能量。2025年自辦六場主題活動、總長189天，吸引近兩百萬人次。包括從「大過蛇年」揭開序幕；橫跨四至六月的「學園祭」集結39校、43系所、逾三千名學生，使園區成為全台最大畢業展演平台；夏季「松菸炒台北」結合音樂、運動與市集，並串聯市府「潮台北」活動，再度吸引年輕族群與親子客群。

今年十月舉辦第三屆「松市」，以「PASS 過站不停」為題，首度結合微型攝影展打造沉浸式風格市集；10月10日舉行松山菸廠86週年廠慶，邀請近三百名老員工回娘家，並設置互動贈禮讓民眾共享；壓軸「原創基地節—沿之有物」以園區舊鐵道為主軸，結合現地創作與表演，並串聯產業遺產群，吸引國內外遊客以多重視角理解園區文化脈絡。

全年超過300場的外租活動同樣推動人流。展覽內容橫跨藝術、潮流、IP、教育與市集等領域，包括日本acosta! Cosplay專場、《噁の食物博物館》、HoYoverse活動、「台灣文博會—水風景」、POPUPASIA、以及《會動的浮世繪展》等，使園區聚集多元客層。加上餐飲與文創品牌更新，整體業績較去年成長逾30%，顯示強勁消費活力。

園區也積極參與城市合作，於2025世壯運期間擔任選手主認證中心、服務中心與博覽會場域，並與台北大巨蛋、誠品生活松菸等鄰近設施共同打造「世壯運公園」。下半年多場體育賽事與巨蛋演唱會亦為園區帶來大量人潮，五月天、G-DRAGON等活動皆在園區舉辦展售，強化園區作為粉絲交流與IP轉換的重要據點。

自2022年啟動夜間試營運後，夜間人流已成長兩倍。園區推動光環境優化，第一階段包含主要步道與歷史建築外牆，以提高安全與夜間散步舒適度。部分活動延長營運時段，加上餐飲營業至晚間及夜間展演與光影藝術裝置，使古蹟夜景更具魅力，也承接大巨蛋散場人潮。園區預計2026年持續深化全日體驗，並期待未來與遠東Garden City商場棟合作，形塑台北夜間文化新亮點。

松山文創園區Facebook與Instagram 即日起至12月31日推出抽獎活動，邀請民眾分享在松菸的生活記憶，即有機會獲得園區限量周邊，持續感受古蹟與創意交織的城市魅力。

