周邊神經阻斷 65歲婦「完全不痛」肩關節置換

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（中央社記者陳婕翎台北10日電）65歲劉女士因跌倒肩關節受傷，但由於過去經驗與親友分享而恐懼手術，三總團隊建議連續性周邊神經阻斷技術，讓她驚呼全肩關節置換完全不痛，不到3天就出院，很快進入復健。

劉女士今天出席「打造高品質手術止痛照護」記者會分享，回憶32年前生產開刀，術後退麻醉持續嘔吐長達一週，直到生產後第8天才有力氣抱孩子。此外，鄰居曾告訴她，接受關節置換手術後出現發燒、發冷、頭暈、嘔吐等症狀，甚至術後一年傷口仍持續疼痛。

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劉女士提到，這些經驗讓她對開刀心生畏懼，因此肩關節延誤治療長達2個月。「想著手不能殘廢，所以才硬著頭皮來三總接受治療」，手術前一天，醫療團隊向她說明將採用連續性周邊神經阻斷技術進行術後疼痛控制。

劉女士表示，手術結束後，她在麻醉恢復室被喚醒時，完全感受不到疼痛，「我不敢相信竟然做了12個小時的手術」，當天晚上，她的肩關節幾乎沒有疼痛感，不僅能自行下床上廁所，還睡了一個好覺。

隔天一早醫師查房，劉女士也沒有任何不適，甚至能起床在病房內走好幾圈。「這次真的是一次沒有疼痛的手術」，她提到，術後沒有出現原本擔心的發燒、發冷、頭暈或嘔吐等，在醫院住院不到3天便順利出院，並很快開始復健治療。如今肩關節恢復良好，日常活動已能自在進行。

三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任徐永吉表示，手術疼痛管理是現代醫療的重要課題，如果術後疼痛未得到妥善控制，不僅會嚴重影響病患的復原進度，還會延長住院時間、影響病患睡眠與活動能力，甚至可能發展為慢性術後疼痛，連續性周邊神經導管阻斷技術成為解方之一。

徐永吉解釋，連續性周邊神經導管阻斷技術透過超音波影像精準定位，將極細導管置放於支配手術區域的周邊神經附近，再連接專屬止痛幫浦，依據不同手術部位設定標準化給藥模式，讓止痛藥物能長時間穩定作用。病患可接受定時給藥，大幅提升止痛效果與舒適度。

三總骨科部主治醫師潘如瑜指出，對接受手術的患者而言，只有在不再感到疼痛後，腸胃蠕動才能恢復，肌肉才能重新發揮功能。外科手術會傷及肌肉層、骨頭、血管與神經，一般來說，人體需要24到48小時進行初步修復，借助周邊神經阻斷止痛技術，患者能度過最不舒服的疼痛期。

潘如瑜表示，此外，術後也可搭配口服止痛藥物輔助。良好的止痛效果能在術後7天內給患者信心，讓他們不再害怕復健。對外科病人而言，止痛極為重要，因為復健必須在術後一週內開始。如果術後1、2天疼痛明顯，患者容易害怕復健而延遲復原。

徐永吉指出，這項技術主要在住院期間使用，用於控制術後急性疼痛，以上肢、下肢及軀幹手術為主，暫時尚未在居家環境提供，至於慢性疼痛，如癌症疼痛，則不適合使用。除非患者有非常嚴重的凝血功能異常，否則幾乎都可施行連續性周邊神經阻斷止痛，但現階段仍屬於自費使用項目。（編輯：張雅淨）1150610