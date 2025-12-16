周邊血配對捐贈 夫妻同心行善行孝

來看這對有善心又有孝心的年輕夫妻。33歲的楊俞庭，跟先生都曾參加造血幹細胞捐贈驗血建檔，日前楊俞庭配對成功，順利完成捐贈，她在網路上分享心路歷程，獲得廣大迴響。夫妻倆不但行善心念一致，還相當孝順，為照顧祖父母，搬回老家住，工作住家兩地奔波，真正發揮行善行孝不能等的精神。

在自家修配廠，一起工作，楊俞庭跟先生蔡駿湳，默契十足。在行善的路上，也是方向一致。

捐贈者 楊俞庭：「因為我先生有先去(驗血建檔)，他就跟我說有這個活動，我後來就有去登記做建檔。」

日前楊俞庭先配對成功，夫妻就像中獎一樣開心。

楊俞庭的先生 蔡駿湳：「把(出遊)行程，全部給移掉，就想說救人要緊，所以我們，就直接到花蓮去做捐贈。」

捐贈者 楊俞庭：「有點興奮，哈哈，因為很特別，對，本來想說會不會痛，還是什麼，其實就不會，就跟一般打針抽血一樣。」

楊俞庭把整個過程，分享在網路上，獲得上萬網友迴響。

捐贈者 楊俞庭：「收到(配對成功)通知，上網查，真的覺得資料很少，所以我就從接到第一通電話開始，我就做紀錄。」

慈濟志工 黃玉束：「我們有辦驗血活動的時候，(邀她)來幫我們做宣導，她說 沒問題。」

這一對年輕夫妻，除了有愛心，還很孝順。

先生蔡駿湳是祖父母撫養長大，為了照顧兩老，夫妻搬回清水老家住，每天花兩小時通勤。

楊俞庭的先生 蔡駿湳：「再怎麼樣辛苦，也沒有阿公阿媽以前，把我帶大的辛苦。」

蔡駿湳的祖父 蔡清居：「很高興啊。」

蔡駿湳的祖母 顏月麗：「我們這(孫子)很乖，小時候把他帶大，(孫媳婦)這樣幫助救人很好，做善事啊。」

夫妻同心，行善行孝，不只發揮大愛救人，更把幸福的力量，帶給身邊的至親。

