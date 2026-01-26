周邊、實體書、追星一次滿足 「臺灣漫畫館」台北書展火熱登場 集結 62 部明星級臺漫 打造 Y2K 風格追漫現場

民眾日報

編輯中心
【記者蔡富丞/綜合報導】2026 台北國際書展將於 2 月 3 日至 8 日在世貿一館登場，文策院今年以「一起來追星吧 !」為主題策展「臺灣漫畫館（臺漫館）」，融合 Y2K 視覺風格，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的臺漫作品與創作者應援，以粉絲文化創造話題、拓展市場。臺漫館邀集 28 家合作單位與出版社，以及四大數位漫畫平台，展出 62 部熱門臺漫作品，整合業界資源，提升整體臺漫品牌聲量。展期間規劃九場舞台活動，包括人氣漫畫家柳廣成《敵國鬼子》新書分享會、紅到日韓的《耳邊密語》作者米米卡醬的首場簽名會，以及「CCC追漫台 x 好好說話好不好聲音製作——漫畫聲演現場」等寵粉企畫，場場精彩。現場亦提供上百款臺漫實體書籍與周邊商品，結合消費滿額贈與互動任務設計，保證漫迷們滿載而歸。

臺漫館現場有展示、銷售、活動與舞台四大展區：在展示區，讀者們只要選取作品小卡，至機台進行掃碼列印，即可解鎖四大數位漫畫平台——CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN，及Renta！亂搭——精選推薦的 20 部網漫作品。展出作品涵蓋多元題材與敘事風格，包括由金漫獎得主 TaaRO 繪製、臺日韓三方共製的《C級哨兵備忘錄》；講述「頂尖殺手改行當偶像」、反差魅力滿分的《殺手偶像》；連載超過十年、最臺的籃球漫畫《宅男打籃球》；以及結合校園懸疑與穿越重生、極具故事張力的《逆年 Rescue LIFE》。解鎖你的專屬網漫清單，不限時空、隨時開追！

銷售區由文策院與金石堂書店合作規劃，匯集上百款臺漫實體書籍與周邊商品，提供讀者從閱讀到收藏的一站式選購體驗。其中「作者專區」特別展出 12 位明星漫畫家的親繪簽名板、作者小卡與推薦書籍介紹卡，包括人氣網漫作品《包養前輩》、《深秋入冬》、《觸摸的練習契約》、《瀲師》；臺灣首部植物採集職人漫畫《採集人的野帳》；探討農村再生與社區營造議題的《吉花5號》；以及榮獲金漫獎大賞的《黎明前的回聲》與獲金漫獎漫畫編輯獎肯定的《肥羊重生後：無慾·無敵》等，等你來打卡收集。不論你是資深漫迷，還是正準備入坑的新讀者，皆可透過「名人推薦」臺漫企畫，從不同視角找到屬於自己的本命臺漫作品。

書展期間，九場精彩活動也將於臺漫館舞台輪番登場，邀集一眾矚目創作者與話題企畫參與。漫畫家柳廣成將分享新作《敵國鬼子》，從個人生命經驗出發，談談如何透過獨樹一格的鉛筆創作，描繪身分認同、成長困境與社會議題；CCC追漫台攜手「好好說話好不好聲音製作」團隊，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同台帶來漫畫聲演現場，呈現視覺與聽覺交織的沉浸式體驗；同時更邀請到 LINE WEBTOON 臺灣 No.1 愛情類網漫《耳邊密語》作者米米卡醬，舉辦官方對外首場簽名會，心動指數破表。除此以外，舞台區每日亦有與出版社合辦的多場創作者活動，包含新書簽名會、創作分享、編輯對談等，桂、狼七、葉長青、海塩子等知名漫畫家將親臨現場，與讀者近距離互動交流。

除了四大展區更加碼寵粉，推出多項展場限定好禮，凡消費滿指定金額即可獲得「臺漫 idol 卡（9款）」、「臺漫乾杯」、「星光壓克力色紙」及「喜歡買買包」；完成指定互動任務者，更有機會獲得「臺漫 idol 卡（10款）」、「超級喜歡票卡套」、「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」等收藏級周邊，並有神秘好禮等你解鎖。「臺灣漫畫館」位於書展動漫輕小說專區，攤位號碼為 C212，誠摯邀請讀者一同進場應援，為持續發光的臺漫喝采，一起追漫、追星、追夢！

