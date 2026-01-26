周邊、實體書、追星一次滿足 「臺灣漫畫館」台北書展火熱登場 集結 62 部明星級臺漫 打造 Y2K 風格追漫現場
【記者蔡富丞/綜合報導】2026 台北國際書展將於 2 月 3 日至 8 日在世貿一館登場，文策院今年以「一起來追星吧 !」為主題策展「臺灣漫畫館（臺漫館）」，融合 Y2K 視覺風格，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的臺漫作品與創作者應援，以粉絲文化創造話題、拓展市場。臺漫館邀集 28 家合作單位與出版社，以及四大數位漫畫平台，展出 62 部熱門臺漫作品，整合業界資源，提升整體臺漫品牌聲量。展期間規劃九場舞台活動，包括人氣漫畫家柳廣成《敵國鬼子》新書分享會、紅到日韓的《耳邊密語》作者米米卡醬的首場簽名會，以及「CCC追漫台 x 好好說話好不好聲音製作——漫畫聲演現場」等寵粉企畫，場場精彩。現場亦提供上百款臺漫實體書籍與周邊商品，結合消費滿額贈與互動任務設計，保證漫迷們滿載而歸。
臺漫館現場有展示、銷售、活動與舞台四大展區：在展示區，讀者們只要選取作品小卡，至機台進行掃碼列印，即可解鎖四大數位漫畫平台——CCC追漫台、LINE WEBTOON、MOJOIN，及Renta！亂搭——精選推薦的 20 部網漫作品。展出作品涵蓋多元題材與敘事風格，包括由金漫獎得主 TaaRO 繪製、臺日韓三方共製的《C級哨兵備忘錄》；講述「頂尖殺手改行當偶像」、反差魅力滿分的《殺手偶像》；連載超過十年、最臺的籃球漫畫《宅男打籃球》；以及結合校園懸疑與穿越重生、極具故事張力的《逆年 Rescue LIFE》。解鎖你的專屬網漫清單，不限時空、隨時開追！
銷售區由文策院與金石堂書店合作規劃，匯集上百款臺漫實體書籍與周邊商品，提供讀者從閱讀到收藏的一站式選購體驗。其中「作者專區」特別展出 12 位明星漫畫家的親繪簽名板、作者小卡與推薦書籍介紹卡，包括人氣網漫作品《包養前輩》、《深秋入冬》、《觸摸的練習契約》、《瀲師》；臺灣首部植物採集職人漫畫《採集人的野帳》；探討農村再生與社區營造議題的《吉花5號》；以及榮獲金漫獎大賞的《黎明前的回聲》與獲金漫獎漫畫編輯獎肯定的《肥羊重生後：無慾·無敵》等，等你來打卡收集。不論你是資深漫迷，還是正準備入坑的新讀者，皆可透過「名人推薦」臺漫企畫，從不同視角找到屬於自己的本命臺漫作品。
書展期間，九場精彩活動也將於臺漫館舞台輪番登場，邀集一眾矚目創作者與話題企畫參與。漫畫家柳廣成將分享新作《敵國鬼子》，從個人生命經驗出發，談談如何透過獨樹一格的鉛筆創作，描繪身分認同、成長困境與社會議題；CCC追漫台攜手「好好說話好不好聲音製作」團隊，邀請配音員陳彥鈞、賈文安、蔣鐵城與錄音師陳寬同台帶來漫畫聲演現場，呈現視覺與聽覺交織的沉浸式體驗；同時更邀請到 LINE WEBTOON 臺灣 No.1 愛情類網漫《耳邊密語》作者米米卡醬，舉辦官方對外首場簽名會，心動指數破表。除此以外，舞台區每日亦有與出版社合辦的多場創作者活動，包含新書簽名會、創作分享、編輯對談等，桂、狼七、葉長青、海塩子等知名漫畫家將親臨現場，與讀者近距離互動交流。
除了四大展區更加碼寵粉，推出多項展場限定好禮，凡消費滿指定金額即可獲得「臺漫 idol 卡（9款）」、「臺漫乾杯」、「星光壓克力色紙」及「喜歡買買包」；完成指定互動任務者，更有機會獲得「臺漫 idol 卡（10款）」、「超級喜歡票卡套」、「TOP 台專輯造型 NFC 吊飾」等收藏級周邊，並有神秘好禮等你解鎖。「臺灣漫畫館」位於書展動漫輕小說專區，攤位號碼為 C212，誠摯邀請讀者一同進場應援，為持續發光的臺漫喝采，一起追漫、追星、追夢！
其他人也在看
2026台北書展台漫館曝光！Y2K風打造追星現場 62部神作開追
2026台北國際書展將於2月3日至8日在世貿一館登場，文策院今年以「一起來追星吧 !」為主題策展「台灣漫畫館（台漫館）」，融合 Y2K 視覺風格，將展區打造成追星現場，邀集28家合作單位與出版社，以及四大數位漫畫平台，展出62部熱門台漫作品，整合業界資源，提升整體台漫品牌聲量。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
MONSTIEZ注意！UNIQLO攜手BABYMONSTER推UT 還送小卡、這天起開搶
UNIQLO宣布推出 BABYMONSTER UT 系列，這是 UNIQLO 首度與知名 K-POP 女子團體 BABYMONSTER 合作的 UT（UNIQLO T-shirt）系列。T 恤設計以 BABYMONSTER 的代表歌曲 〈BATTER UP〉 為靈感，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質。系列包含圓領與 V 領款式，能輕鬆享受多樣風格搭配。整體設計展現 BABYMONSTER 在三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發表留言
文策院台北書展推臺漫館 集結62部明星級臺漫展出
2026台北國際書展將於二月三日至八日在世貿一館登場，文策院今年以「一起來追星吧!」為主題策展「臺灣漫畫館（臺漫館）」，融合Y2K視覺風格，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的臺漫作品與創作者應援，以粉絲文化創造話題、拓展市場。臺漫館邀集廿八家合作單位與出版社，以及四大數位漫畫平台，展出六十二部熱門臺漫作品，整合業界資源，提升整體臺漫品牌聲量。展期間規劃九場舞台活動，包括人氣漫畫家柳廣成《敵國鬼子》新書分享會、紅到日韓的《耳邊密語》作者米米卡醬的首場簽名會，以及「CCC追漫台x好好說話好不好聲音製作—漫畫聲演現場」等寵粉企畫，場場精彩。現場亦提供上百款臺漫實體書籍與周邊商品，結合消費滿額贈與互動任務設計，保證漫迷們滿載而歸。臺漫館現場有展示、銷售、活動與舞台四大展區：在 ...台灣新生報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
台北書展台漫館 集結62部作品邀讀者應援
（中央社記者王寶兒台北26日電）2026台北國際書展將於2月3日起跑，文策院以「一起來追星吧 !」為主題策畫「台灣漫畫館」，將展區打造成追星現場，邀請讀者為喜愛的台漫作品與創作者應援。中央社 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
民眾黨內互打再加一 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊
政治中心／綜合報導民眾黨內互打再加一！有意投入新北汐金萬議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕發出退選聲明，點名四大金釵之一的陳語倢抹黑攻擊，還意有所指地表示，黨內大咖的部分，大家都看得很清楚。雖然民眾黨主席黃國昌表示初選公平公正，但民眾黨創黨黨員朱蕙蓉抱不平，痛批這是很惡劣的逼人走的方式。民眾黨汐止區主任黃守仕：「我確定退選，好像也沒什麼好協調的。」拋出震撼彈，民眾黨汐止區主任黃守仕宣布退出議員初選，原因指向同黨對手，也是黨主席黃國昌的汐止區辦公室主任陳語倢抹黑她。有意投入新北汐金萬議員選舉的民眾黨汐止區主任黃守仕發出退選聲明。（圖／民視新聞）黃國昌汐止區辦公室主任陳語倢：「不管怎樣各自努力各自競爭，大家互相成長，拜託不要對孩子下手，再怎麼樣都不應該，拿孩子出來說。」民眾黨汐止區主任黃守仕：「在直播上各個留言的部分，其實都很明確都指向我，黨內大咖我覺得，大家都應該看得很清楚啦。」黨內大咖是誰，黃守仕點到為止，黃國昌跳出來聲稱一切公平。民眾黨主席黃國昌：「我們的初選，公正公平公開，沒有任何一個人有特權，台灣民眾黨就一套規則，非常簡單全民調，現任者也沒有優勢。」但黃國昌早傳出布局新北議員，四大金釵搶攻不同選區，與黨內爆發衝突也不是第一次，去年12月角逐三蘆選區的前民眾黨發言人李有宜，被黃國昌人馬周曉芸空降插足，更是宣布退黨，如今類似事件再加一，創黨元老也忍不住跳出來。黃守仕點名四大金釵之一的陳語倢抹黑攻擊。（圖／民視新聞）民眾黨創黨黨員朱蕙蓉：「什麼都不說你就是不說，然後就有所謂的四大金釵，然後這四大金釵，永遠都是在檯面上，刻意的去避開，就不把工作給你，都跳過你，這種是最惡劣的，變相的逼人走路的感覺，李有宜就是這個意思啊，不要真的以為，自己有這麼多可以消耗的。」國王人馬搶地盤，民眾黨的金釵之亂，恐怕還沒落幕。原文出處：民眾黨內互打再加一！ 汐止區主任點名陳語倢抹黑攻擊 更多民視新聞報導駁美進駐國軍「聯合火力中心」為監軍 顧立雄：台美既有合作機制藍委批軍購案裝神弄鬼 顧立雄嗆：講了也不聽指民眾黨提軍購刪2關鍵 沈伯洋酸：叫你國防部長民視影音 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
在台港人泰拳館被潑漆！ 陸委會：2港籍嫌涉「跨境鎮壓」
在台北市，有一位移居台灣的香港人湯偉雄，不只曾聲援反送中運動，來台後也持續發表相關文章。但去年11月被香港政府通緝後，才短短3天後，他開的泰拳館就被一對來自香港的男女潑漆破壞。根據警方調查，對方不只在...華視 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
民眾黨自提軍購條例「1.25兆減至4000億」 綠委：內容不專業
針對1.25兆國防特別預算條例，民眾黨立委黃國昌今(26)日自提黨團版本，但卻將預算上限下修到4000億元，遭民進黨立委質疑內容不專業。與此同時，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，民眾黨立委劉書彬...華視 ・ 15 小時前 ・ 3則留言
藍指聯輔基金會人事爭議 經部：已要求檢討落實考核
（中央社記者劉冠廷、曾筠庭台北26日電）國民黨立委王鴻薇今天表示，台灣中小企業聯合輔導基金會成為民進黨酬庸單位，且人事名單中有判決確定的「創意私房」案會員郭柏宏，不過現已離職，董事會秘書黃靜惠犯公益侵占罪，內部管理大有問題。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
2025年買賣移轉26萬棟 創史上第3低量
【記者柯安聰台北報導】2025年全台買賣移轉棟數出爐！總計全年買賣移轉量共26.1萬棟，與2024年的35萬棟相比，年減25.5%，不僅寫下近9年來新低，更是史上第3低量，僅高於2016年房地合一稅上...自立晚報 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
中國外交部宣稱日本治安不佳地震頻繁 春節勿前往
（中央社台北26日電）中國外交部今天發布提醒，宣稱近來日本「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發」，且部分地區連續發生地震，中國公民「在日本面臨嚴重安全威脅」，由於農曆春節臨近，該部及中國駐日本使領館提醒中國公民「近期避免前往日本」。中央社 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
黑白切怎算？ 台北客怨屏東老店四盤880貴
屏東夜市有一家80年老店，被台北客人抱怨黑白切四盤八百元，根本在搶觀光客，我們實地走訪老店，老顧客已經習慣沒標價，老闆說多少就付多少的消費模式，業者切了同品項同份量的黑白切，有生腸魚卵鯊魚煙等，總價550元，比網友PO的便宜250元，業者也說，從照片看來應該是九個月前拍的，時間已久，不知是否還有其他主菜。 #屏東夜市#黑白切#價格貴東森新聞影音 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
路線轉換? 黃國昌稱是"紫雲黃氏" 黃智賢批:用祖先換中國認同
政治中心／綜合報導民眾黨主席黃國昌日前上節目，稱自己是紫雲黃氏，讓資深媒體人黃智賢痛批，拿祖先來做自己政治路線轉換，只會讓紫雲二字蒙羞，就連新北市議員卓冠廷也提到，自己同仁聽到黃國昌也是紫雲黃氏，不僅沒有笑容反而覺得有點尷尬，直呼宗族非政治工具也非中國通行證。民視 ・ 16 小時前 ・ 2則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 336則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 90則留言
退休金差433萬元！月薪3萬上班族這樣做 存出866萬元
想讓退休後的日子過得更安穩嗎？勞動部大力推薦，善用勞退新制的「自願提繳」機制，為自己的退休金加碼，有機會多433萬元。 越早開始 複利效果越驚人 勞動部指出，退休規劃的關鍵在於「及早開始」，時健康2.0 ・ 1 天前 ・ 13則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
【2026年1月活動推薦】淡水天元宮櫻花季、台中史努比、賞梅景點、高雄野森動物學校、年貨大街、草莓季...全台熱門活動一次看！(不斷更新) |【玩樂行事曆】
【玩樂行事曆】小編幫大家統整了1月的精彩活動內容整理！不用煩惱要去哪裡玩，1月有淡水天元宮櫻花季、台中史努比、年貨大街、賞梅景點、彰化月影燈季、高雄野森動物學校、春遊彰化、礁溪溫泉燈花季、空山祭、內湖草莓季、大湖草莓季...等各式各樣的活動，趕快將這篇懶人包收口袋，看看有哪些有趣的活動，讓假日出遊更加充實開心！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 3 週前 ・ 8則留言
一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元
地方中心／陳崇翰 基隆報導基隆市週日發生一起竊案，有四名工人在國立海洋大學作業時，其中一人疏忽，把隨身包包放在矮牆上，卻被路人盯上，只花了一分鐘，就把包包內的皮夾抽走，損失三萬多元，雖然小偷蓄意閃躲監視器，整個過程還是被監視器全程拍了下來。身穿灰衣，帶著帽子，這名全身包緊緊的男子，大白天鬼鬼祟祟在校園外，先是環顧四周，眼看四下無人，翻開一旁的包包，抽出皮夾，發現裡頭竟然放有大把鈔票，立刻偷走。現場人員：「我們人都不在，（4個人在這裡施工），我沒有我們在那邊做，就剩下兩個而已，在高空作業我在上面，東西才放在這邊，把這個包包打開錢包偷走。」校門口管制人員：「（出入人多不多）就假日應該是不會太多，因為現在學生也都回家了，現在已經寒假了，應該是路人或是陌生人。」男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面全被拍下。（圖／民視新聞）男子以為熟門熟路，刻意躲閃監視器，但偷竊畫面，全被拍下。事發在週日下午2點左右，男子在海洋大學左側閒晃，意外發現一名施工工人的包包，就放在矮牆上，竟然立刻下手，快速翻開包包，拿走的皮夾。遭竊工人：「（被偷）上萬塊，背對他就是因為這樣，（一天的工資嗎）差不多，（那你會不會覺得這個小偷很可惡），可能他有需求吧。」基隆正濱派出所長陳炯維：「警方調查後發現一男子，將郭姓民眾錢包取走，已鎖定對象，全案積極偵辦中。」工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。（圖／民視新聞）工人薪水被偷，超無奈，自我調侃，小偷有需求。不過幸好警方已經鎖定了一名慣竊，只希望能盡快把血汗錢找回來。原文出處：一天工資全沒了！工地「矮牆上錢包」遭竊 損失達上萬元 更多民視新聞報導黃國昌稱「拉下賴瑞隆」是藍白共識 陳其邁回應了中年男不便於行上街乞討「每日不到345元」 當局一查：他放高利貸兄妹涉聯手討債 妹約見面兄拿刀槍逼還錢民視影音 ・ 17 小時前 ・ 7則留言
滾燙熱水傾倒前夫身上！悍婦下場出爐
高市尤姓婦人懷疑陳姓前夫有新歡，還要求她搬離住處，竟趁他在沙發熟睡時，用大量滾燙熱水朝他背部傾倒，被高等法院高雄分院改依重傷害罪，判處徒刑5年8月，她不服上訴被駁回並定讞。 據了解，2021年11月8日，尤婦與陳男達成離婚協議後，搬離前鎮區住處，但偶爾會回來拿東西。隔年3月9日中午，尤婦回到該處，陳自由時報 ・ 1 天前 ・ 5則留言
天道盟會長黑狗遭斷腳筋！竟是他為義父尋仇 檢依重傷害未遂起訴
回顧案情，徐鉯翔過去認高寶勝為義父，也知悉過去賴億營曾找人來圍毆高寶勝，並導致其最終跛腳、行動有所不便，記恨在心中。徐為了替高尋仇，找來友人王銘緯一同策畫復仇，並派人跟監賴億營，於去年的12月1日掌握其人在台北市萬華區中華路停車場的行蹤。隨後，徐鉯翔、王銘緯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言