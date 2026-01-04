周錫瑋大翻車！昔嗆美國怕中俄、不敢打委內瑞拉 網友酸：臉好腫
即時中心／高睿鴻報導
雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍昨（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接成功抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、使其威權統治瞬間倒台，依舊震驚國際社會。此舉也讓先前不看好美國能迅速制伏委國、甚至以雷霆手段完成目標的評論員，如今全淪為笑柄，可說是灰頭土臉。例如前台北縣長周錫瑋，之前曾公開宣稱「美國不敢打」、「打了必敗」、將陷入戰場泥淖，結果預測失敗，引發廣大網友嘲笑。
周錫瑋卸任台北縣長（現改為新北市）後，仍於政壇活躍，並時常在各大泛藍政論節目談時事，除了國內政局，也會對國際事務發表意見。談及美委爭端，他之前也在節目上侃侃而談、瞬間化身軍事專家，直言美國絕不敢對委動武，還大膽嗆聲：「川普（Donald Trump，美國總統）可以去試試看嘛！」，講得相當斬釘截鐵。
周錫瑋當時認為，在俄烏戰爭仍在進行的情況下，若美國將軍力及注意力轉至委內瑞拉，俄國不僅能減輕壓力、甚至還可能反過來利用委國，對美進行「代理人戰爭」，以繼續牽制美軍。因此他更是戲謔地直言說，「美國把航空母艦開過去，你試試看！B52轟炸機也開過去看看，試試會不會被打下來的？軍艦會不會被打沉？美國大兵會不會傷亡？俄國很高興，已經在等」。
不僅俄國，周錫瑋還稱，就連中國、甚至被打的委內瑞拉，都會成為贏家。中國方面，他認為，若委內瑞拉發生戰爭，中國會提供先進武器及雷達支援，剛好將此當成試驗場、評估制止美軍的能力；周錫瑋甚至稱，連美軍F35戰機都能被反制、偵測。至於委內瑞拉，他則說，馬杜羅是合法政府，掌握軍隊、且受到民眾支持，美軍即使動用軍力，相信也一時難以推翻其政權。
沒想到，美國的能力顯然大大超乎周的預期，幾乎短短數個小時內，美軍就完成攻進委國、直接抓捕總統，使爭端暫時落幕的任務，震驚國際。隨著「斬首行動」消息傳出，也有許多網友想到周的分析片段，立刻翻出來嘲笑，並在網上引起熱議。網友紛紛留言開酸「臉被打得太腫了」、「反指標，講話要反著聽」，並也對中國幾乎無發揮預期的反制能力、以及美國「想抓誰就抓誰」的實力感到驚艷。
原文出處：快新聞／周錫瑋大翻車！昔嗆美國怕中俄、不敢打委內瑞拉 網友酸：臉好腫
更多民視新聞報導
加油先別急！中油宣布：明起汽柴油調降0.2元
陳水扁自爆「卓揆下令喊卡節目」！否則抓他回去關 吳思瑤回應了
當面抗議！柯文哲下鄉輔選張啓楷 民眾嗆：擋預算還有臉選嘉義市長
其他人也在看
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 53
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 9 小時前 ・ 63
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 525
力挺軍購案！黃暐瀚點名「藍營三大咖」：若2028他們當總統，台灣需不需國防？
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導政府提出的1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」昨（2）日第5度遭國民黨、民眾黨擋下。對此，資深媒體人...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 396
美軍出兵委內瑞拉 鄭麗文要綠別再玩火
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉展開軍事行動，捉拿了總統馬杜洛夫婦，引發國際社會高度關注。對此，國民黨主席鄭麗文今（4）日表示，這類行動還是應該要回歸國際法規範，但作為執政的民進黨不能再任...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 32
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前 ・ 34
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 34
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 50
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 93
阿扁不准主持電視政論「否則關回籠」 王鴻薇分析賴清德「兩個不堪」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導前總統陳水扁今（4）日表示，自己原訂將在鏡電視頻道主持節目「總統鏡來講」因為被行政院長卓榮泰下令不准播出而喊卡，而且...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 41
殲-20飛恆春上空造假遭拆穿! 網友指出其實在廣州 他曝國軍雷達盲點.....
[Newtalk新聞] 中國央視於 2025 年 12 月 29 日播出的相關報導中，出現一段宣稱為殲-20 匿蹤戰機飛抵高雄上空的畫面，隨即在網路上引發熱議。然而，多名網友透過當日天氣雲圖、地形輪廓與建築分布進行比對後指出，畫面實際拍攝地點疑似為廣東梅州市，而非台灣南部空域，質疑央視挪用舊影像進行宣傳。 相關畫面曝光後迅速在社群平台流傳，部分中國網路輿論原先將其視為「軍事震懾成果」，但隨著比對分析結果出爐，討論風向急轉，央視報導的真實性再度受到外界質疑。 此外，12 月 30 日，中共海軍「烏魯木齊艦」被指進入台灣 24 海里鄰接區，台灣海軍「班超艦」對其實施火控雷達鎖定。該艦隨後僅以廣播抗議回應，並未進一步行動即轉向離開。此一發展也被部分輿論拿來對照官方敘事與實際軍事互動之間的落差。 解放軍殲-20戰機。 圖：翻攝自 騰訊新聞@矚望雲霄 在此背景下，解放軍「正義使命-2025」軍演落幕後，官方近日釋出更多空拍畫面，畫面中包含台北 101 大樓、恆春上空與殲-20 同框的影像，再度成為討論焦點。 對此，台灣空軍前副司令張延廷近日在節目中表示，台灣現階段並未具備量子雷達，因此難以有效偵新頭殼 ・ 1 天前 ・ 82
看不到中國犯台有贏的可能！前美國防官員：美軍百分之百協防台灣
[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，頻繁在台灣周遭發動對台軍演並派出軍機、軍艦擾台，引起國際社會警戒。擁有美軍、五角大廈、美國在台協會（AIT）及軍工體系深厚背景的前美國國防部官員胡振東近日受訪時表示，美國協防台灣的機率「幾乎是100%」，但美軍介入的模式與大眾想像的「派兵登陸」截然不同，而是透過外圍強大的打擊力執行「拒止戰略」。 長期負責美國對台事務的胡振東指出，民眾對「派兵」的想像存在誤區。美軍不進入台灣本島作戰，並非退縮，而是基於三大軍事考量，首先是「避免後勤災難」， 戰爭初期台灣島內局勢必然混亂，若美軍冒然登島，光是通訊整合、物資後勤與軍事協調就會產生極大負擔。 胡振東續指，另一考量是「台灣具備防禦力」， 台灣本身已有堅固的分層防禦體系與充足的守備兵力，美軍不需要替代國軍執行「街頭巷戰」或守城任務；再來是「外圍打擊更有效」，美軍的強項在於制海與制空。主力將部署於台灣周邊，由航母戰鬥群、潛艦及駐日、駐菲基地發動遠程打擊，切斷解放軍的補給線。 對於外界擔憂中國侵犯台灣時可能對台發動「閃擊戰」，胡振東透露，美方對台海情境早已有詳盡的作戰計畫，特別是開戰初期的「黃金 72新頭殼 ・ 1 天前 ・ 129
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「去試試看」 網傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出。周曾稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦指稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有合法新頭殼 ・ 54 分鐘前 ・ 9
美智庫點名「呼應中共敘事」 鄭麗文：配合民進黨造謠供應鏈
針對中共日前結束的「正義使命-2025」演習，美國「戰爭研究所」（ISW）發布報告直接點名國民黨主席鄭麗文在演習期間的言論「呼應中共敘事」，並直指中共受益於這類敘事在台灣內部的傳播，藉此打擊賴政府正當性。對此，鄭麗文今日出席國民黨客家工作會議前受訪表示，他們應該是在配合民進黨的造謠供應鏈，想要來扣帽自由時報 ・ 2 小時前 ・ 24
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家
不斷更新／委國防長：不談判不投降！將由副總統領導國家EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 34
賴清德元旦才批藍白彈劾浪費時間 趙少康嗆：也該譴責林宜瑾修兩岸條例要她撤案
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導民進黨立委林宜瑾領銜與20綠委提案修法，要將「兩岸人民關係條例」改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除「國...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 17
軍演結束、口水戰繼續！中國國防部又放話
[NOWnews今日新聞]中國針對台灣的「正義使命-2025」演習已結束，多國陸續發聲譴責，美國國務院1日也透過聲明敦促北京克制，停止對台灣施加軍事壓力，並強調反對片面改變現狀的行為。對此，中國官方秉...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 31
委內瑞拉總統遭美逮捕！矢板明夫：習近平、普丁、金正恩顫抖不安
[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。美國總統川普（Donald Trump）稍早在社群平台「真相社群」（Truth Social）PO出馬杜洛戴著手銬與眼罩的照片，震驚國際社會。資深媒體人矢板明夫表示，當今這個規則被反覆踐踏、價值被刻意顛倒的國際局勢中，美國對委內瑞拉的介入，儘管存在違反國際法形式正義的爭議，卻未必是錯誤的選擇，甚至可以說，是亂世之中不得不為的現實手段。 矢板明夫在臉書發文寫道：「國際法與聯合國體系的前提，是各國至少願意尊重基本規則，然而當獨裁政權一再證明自己只利用規則、卻從不遵守規則時，形式上的合法性，反而成了民主國家自縛手腳的枷鎖。委內瑞拉在馬杜洛政權長期統治下，早已喪失有效治理能力，選舉淪為表演，軍警與黑幫、毒品網絡糾纏不清，國家資源成為中俄勢力與腐敗菁英瓜分的戰利品。這樣的體制，不僅傷害其本國人民，也透過難民潮、治安惡化與能源操弄，持續外溢風險。」 矢板明夫指出：「如果國際社會仍以『不干涉內政』作為最高道德標準，實際上等同默許獨裁者以主權之名，對內壓迫新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 115
解放軍實彈演訓顛覆認知 空軍退役中將：台灣應調整兩岸政策
解放軍「正義使命-2025」演習首度實彈射擊並逼近台灣本島24浬。空軍退役中將李貴發表示，此次演訓在部署效率與範圍上均顛覆過往認知。他示警，若沿用舊有交戰規則，恐增加前線擦槍走火風險，呼籲當局調整兩岸政策以化解危機。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 10