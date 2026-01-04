即時中心／高睿鴻報導

雖然美國、委內瑞拉先前已衝突多時，但美軍昨（3）天無預警攻入委國、並以迅雷不及掩耳的速度，直接成功抓捕該國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）、使其威權統治瞬間倒台，依舊震驚國際社會。此舉也讓先前不看好美國能迅速制伏委國、甚至以雷霆手段完成目標的評論員，如今全淪為笑柄，可說是灰頭土臉。例如前台北縣長周錫瑋，之前曾公開宣稱「美國不敢打」、「打了必敗」、將陷入戰場泥淖，結果預測失敗，引發廣大網友嘲笑。

周錫瑋卸任台北縣長（現改為新北市）後，仍於政壇活躍，並時常在各大泛藍政論節目談時事，除了國內政局，也會對國際事務發表意見。談及美委爭端，他之前也在節目上侃侃而談、瞬間化身軍事專家，直言美國絕不敢對委動武，還大膽嗆聲：「川普（Donald Trump，美國總統）可以去試試看嘛！」，講得相當斬釘截鐵。

周錫瑋當時認為，在俄烏戰爭仍在進行的情況下，若美國將軍力及注意力轉至委內瑞拉，俄國不僅能減輕壓力、甚至還可能反過來利用委國，對美進行「代理人戰爭」，以繼續牽制美軍。因此他更是戲謔地直言說，「美國把航空母艦開過去，你試試看！B52轟炸機也開過去看看，試試會不會被打下來的？軍艦會不會被打沉？美國大兵會不會傷亡？俄國很高興，已經在等」。

不僅俄國，周錫瑋還稱，就連中國、甚至被打的委內瑞拉，都會成為贏家。中國方面，他認為，若委內瑞拉發生戰爭，中國會提供先進武器及雷達支援，剛好將此當成試驗場、評估制止美軍的能力；周錫瑋甚至稱，連美軍F35戰機都能被反制、偵測。至於委內瑞拉，他則說，馬杜羅是合法政府，掌握軍隊、且受到民眾支持，美軍即使動用軍力，相信也一時難以推翻其政權。

沒想到，美國的能力顯然大大超乎周的預期，幾乎短短數個小時內，美軍就完成攻進委國、直接抓捕總統，使爭端暫時落幕的任務，震驚國際。隨著「斬首行動」消息傳出，也有許多網友想到周的分析片段，立刻翻出來嘲笑，並在網上引起熱議。網友紛紛留言開酸「臉被打得太腫了」、「反指標，講話要反著聽」，並也對中國幾乎無發揮預期的反制能力、以及美國「想抓誰就抓誰」的實力感到驚艷。

原文出處：快新聞／周錫瑋大翻車！昔嗆美國怕中俄、不敢打委內瑞拉 網友酸：臉好腫

