周雅玲止步7連霸 民進黨新北第11選區世代交棒啟動

民進黨議員周雅玲（中）與學生合影。（周雅玲提供）

民進黨籍新北市議員周雅玲在黨內參選登記截止日未領表，確定不再角逐議員「7連霸」，消息引發地方政壇關注。周雅玲受訪直言，從政近25年的人生階段告一段落，選擇在身心狀態良好之際轉身，並強調未來仍將持續投入黨務與輔選工作。

周雅玲表示，自己已連任6屆、服務基層24年9個月，長時間專注在議員角色，並不覺得此時改變是壞事，「我還年輕、身心健康，人生還有很多事可以做。」她也提到，母親年紀漸長，過去因公務繁忙，常錯過家庭相聚時光，如今希望能多陪伴家人，彌補這些年來的遺憾。

對於是否指定接棒人選，周雅玲強調「完全沒有」，她說，自己向來在選區單槍匹馬服務，不走花俏路線，也不經營派系，樂見有志者投入汐止、金山、萬里選區競逐，「年輕人都可以來試試看」。周認為，只要真心為地方付出，基層都看得見，她也會全力幫忙輔選。

目前民進黨第11選區由現任議員張錦豪、正國會辦公室執行長蔡美華及前黨團主任朱誼臻登記參選，將進行黨內初選。周雅玲坦言，無論最後由誰出線，她都會全力協助輔選，爭取議員席次，並持續在不同位置為民進黨、為地方貢獻心力。

