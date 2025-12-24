周雨彤回家啃老 媽意外懷二胎！她崩潰：有一點分裂
出演過多部人氣戲劇的周雨彤，過去與不少男神合作過，包含《春色寄情人》李現、《愛情而已》吳磊、《當愛情遇上科學家》劉以豪、《半熟男女》陳昊森等，讓她冠上「新生代男神收割機」美名，更因此打開知名度。
周雨彤《180天重啟計劃》搭檔影后吳越組「最強母女檔」。（圖／中天娛樂台提供）
而今（24）日起播出的家庭喜劇《180天重啟計劃》由周雨彤搭檔影后吳越組「最強母女檔」，劇情講述周雨彤飾演同時面臨情場和職場失意的「顧雲蘇」，原本打算回家找吳越飾演的母親「吳儷梅」當媽寶，卻沒想到48歲的母親迎來第二春後，竟立刻懷上二胎，成為待產的高齡產婦，原本想要「啃老」的她，瞬間變成母親的專屬看護，開啟一場180天爆笑又催淚的陪產故事。
《180天重啟計劃》是透過兩個時空的敘事手法，交織出母女之間動人的故事，其中，周雨彤在劇中挑戰一人分飾兩角，不僅要演懷揣夢想，卻不斷被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，更要詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時的模樣，談及不僅要演女兒，又要演自己的媽媽。
周雨彤《180天重啟計劃》詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時的模樣。（圖／中天娛樂台提供）
周雨彤坦言相當困難，更笑稱會接演「吳儷梅」年輕版是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，但後來全劇本下來大概兩百場」，但因為當下已經接近開機，所以讓周雨彤只能硬著頭皮拍，她更感嘆道，「我感覺我演了兩部劇，一開始我覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，我自己有一點分裂」。
周雨彤《180天重啟計劃》飾演懷揣夢想的年輕編劇「顧雲蘇」。（圖／中天娛樂台提供）
不過周雨彤也很感謝吳越在這段期間給了她很大的幫助，「越姐跟我說『妳不要把「吳儷梅」當成我來演，妳不要模仿我，妳只要演年輕的「吳儷梅」』，越姐有時候沒有戲，她也會在旁邊看然後跟我交流」，此舉讓她由衷感謝。
周雨彤（右二）《180天重啟計劃》撞見自己的母親來產檢。（圖／中天娛樂台提供）
《180天重啟計劃》除了有母女之間感動人心的故事之外，也有許多誇張、好笑的劇情，成為劇中一大看點，首集母女倆竟在醫院的婦產科相遇，一邊女兒「顧雲蘇」正和男友鬧分手，希望不要懷孕，另一邊母親「吳儷梅」正與第二任丈夫感情甜蜜，期待迎接新生命，母女間形成強烈對比，這樣戲劇性的情節，讓人看得瞠目結舌。
周雨彤《180天重啟計劃》與劉暢飾演的的婦產科醫生「徐文斌」搞曖昧。（圖／中天娛樂台提供）
最後「顧雲蘇」並沒有懷孕，只是虛驚一場，卻沒想到年近50的母親居然真的懷孕，更不顧一切決定把孩子生下來，讓她不得不貼身陪在母親身邊，幫她安胎，吳越談到此次飾演的「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了」，更表示這部戲對她來說就是一份禮物。
而《180天重啟計劃》另一大看點則是重組家庭之間有趣溫馨的氛圍，由資深演員耿樂飾演的「李建雄」，過去相當喜歡「吳儷梅」，多年後都是單身的兩人決定再婚，「李建雄」不僅相當疼愛「吳儷梅」，更面對妻子因為懷孕而孕吐時，竟然患上「妊娠伴隨綜合征」，陪著妻子孕吐，讓人看了覺得既甜蜜又好笑。
還有另外一場戲，「顧雲蘇」與母親的婦產科醫生搞曖昧，卻意外得知男方的前妻居然是乳房科醫生，於是全家人分別去掛號看診，想要一窺情敵的樣貌，並刺探敵情，一家人展現出荒唐又溫馨的感情，讓人相當稱羨。
