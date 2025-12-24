周雨彤《重啟》分飾母女險分裂

周雨彤在中天娛樂台熱播的家庭喜劇《180天重啟計劃》，搭檔影后吳越組「最強母女檔」，劇中飾演28歲失戀又失業的「顧雲蘇」，原本打算回家啃老，沒想到48歲母親再婚懷上二胎，瞬間變成專屬看護，開啟一場180天爆笑又催淚的陪產故事，該劇不僅聚焦在母女關係，更細膩描繪女性成長、職場困境、再組家庭等議題。

周雨彤挑戰一人分飾兩角，不僅要演被現實打擊的新人編劇「顧雲蘇」，也要詮釋自己母親「吳儷梅」年輕時模樣，她坦言相當困難，更笑稱會接演是被導演連拐帶騙，「導演原本說只有幾場戲，後來全劇本下來大概200場」，當下已經接近開機，她只能硬著頭皮拍攝。

感覺像演2部劇

她感覺像演了2部劇，一開始覺得有一點難，因為要演媽媽又要演女兒，自己有一點分裂，很感謝吳越在這段期間給了她很大的幫助，「越姐跟我說『妳不要模仿我，妳只要演年輕的吳儷梅』，越姐有時候沒戲，她也會在旁邊看然後跟我交流。」而她的角色還和母親的婦產科醫師有曖昧，劇情線發展十分有趣。

吳越演產婦喊服了

吳越此次飾演「叛逆老媽」，她表示拍戲超過30年，這角色真的讓她眼前一亮，「嘆為觀止，48歲要把孩子生下來，我真的完全服了」，認為這部戲對她來說就是一份禮物。《180天重啟計劃》24日起周一至周五晚間9點在中天娛樂台播出。