周香菱以農業廢棄物研發化妝品 考取三所國立大學碩士班

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「我一直很喜歡化妝品，尤其是天然成分研發。」大葉大學藥用植物與食品保健學系大四生周香菱回想，高中時她就對保養品研發充滿興趣，因此大學選擇了大葉大學藥用植物與食品保健學系。周香菱，將農業廢棄物蓮霧花苞研發成保養品，專題成果助她順利錄取三所國立大學碩士班。

大葉大學藥保系周香菱將蓮霧花苞研發成保養品，一舉考取三所國立大學碩士班。（大葉大學提供）

畢業於文山高中的周香菱，自高中起就對化妝品研發充滿熱情。她說：「我希望能將天然植物運用於保養品中，做出對肌膚溫和又有效的產品。」因此在大學選擇了大葉大學藥用植物與食品保健學系，希望透過專業課程與實驗操作，將理論與實務結合。

廣告 廣告

在大四專題期間，周香菱在指導教授張淑微的帶領下，從一開始的文獻查詢、材料準備，到萃取蓮霧花純露、配方設計，每一個步驟都親自操作。她的研究呼應聯合國永續發展目標（SDGs），利用果農摘除後原本被視為廢棄的蓮霧花苞，進行萃取與分析，並結合不同成分調製出保濕功能的保養品，不僅延伸了植物價值，也兼顧環境永續。

大葉大學藥保系周香菱將蓮霧花苞研發成保養品，一舉考取三所國立大學碩士班。（大葉大學提供）

周香菱分享，實驗室裡的每一次試驗都是學習的機會。「剛開始萃取純露時，遇到溫度控制和保存期限的問題，曾經做了十幾次調整才成功。每一次失敗，其實都是在教我更精準的操作與分析。」她從中累積了豐富經驗，也更加確定自己未來要走研發之路。

在大學期間，她積極利用寒暑假在實驗室做研究，從基礎操作到成分分析，慢慢掌握整個保養品研發流程。周香菱說：「藥保系的課程不只是書本知識，更貼近生活與產業需求，讓我可以把理論轉化為具體成果。」最終，她的努力獲得回報，在碩士班考試中脫穎而出，一次被三所國立大學錄取。

大葉大學藥保系周香菱將蓮霧花苞研發成保養品，一舉考取三所國立大學碩士班。（大葉大學提供）

指導教授張淑微表示，藥保系強調師徒制與實作導向教學，協助學生從興趣探索到確立志向，完成自我蛻變。她稱讚周香菱態度認真、勤奮，對每個實驗細節都嚴謹掌握，這份專注與熱忱正是她能順利考取三所碩士班的關鍵，也期待她未來能在生技與保養品研發領域持續發光發熱。