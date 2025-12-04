周鶴年私約AV女優！遭前東家追討「天價賠償金」 他怒公開內幕

周鶴年和明日花綺羅雙雙否認性交易，無奈男方仍遭公司解約，氣炸提告。（圖／IG@_juhaknyeon_、@asukakiraran）

南韓人氣男團 THE BOYZ 前成員周鶴年，因今年6月被日本八卦媒體《週刊文春》拍到和前AV女星明日花綺羅幽會、性交易，遭經紀公司單方面解約，即便兩人均已否認，警方也已結案，周鶴年仍面臨公司追討的天價賠償金。今（4日）周鶴年再度發聲，痛訴公司毀了他的人生。

在今年6月爆發風波後，周鶴年火速澄清自己絕對沒有涉及性交易，並發布聲明以民事、刑事等法律途徑，控告所有對他的不實指控與報導的韓國、本媒體。同時，周鶴年也反控經紀公司ONE HUNDRED，恐嚇他若不離開公司，就要賠償包含簽約金在內的20億韓元賠償金，且未經過他同意，就對外單方面解約。

4日，周鶴年接受韓媒《Billboard》訪問提到當天和明日花綺羅的聚會細節。他表示，那天除了明日花綺羅，還有很多朋友在酒吧現場，在得知明日花綺羅事業有成，跨足美容、化妝品產業，他出於好奇才會和對方聊天，形容當天就是一場屬於成年人的正常喝酒聚會。

不過，周鶴年也指控在場某位人士，在未經他同意下拍照，隨後賣給日媒《週刊文春》。更讓他不滿的是，明明已提前和公司協商，處理照片外流危機，卻換來一份「毀滅性條款」的解約協議，因為無法負擔天價賠償金，周鶴年拒簽後才被公司提告。

周鶴年也質疑經紀公司偷偷向媒體爆料細節，「我只有內部和公司說過，卻被海外媒體爆料，這太明顯了。」反觀自己深陷官司糾紛、還失去經濟來源。THE BOYZ的成員們依舊持續有活動巡演，讓周鶴年身心靈都受到影響。

即便如此，周鶴年仍選擇勇敢站出來捍衛自身權益，強調自己沒有犯法，也不該被迫承擔天價賠償金，也不希望演藝圈再度發生類似他這樣的可怕事件，「我想讓大家知道，這間公司不會保護藝人，也不配擁有正當企業的樣子」，他說，若最終不幸輸掉官司，那麼這些公司一定還會對其他後輩這樣做。

