周麗津關心台61線南延

沿海重要交通命脈的台61線南延，議員周麗津關心路線和沿線交流道設置，工務局表示，目前Ａ3—1（沿，海）和Ａ3—2路線因無法決斷，併陳交由行政院審議，而曾文溪大橋往南，預計設置四處交流道，包括台江大道、四草(規劃服務區)、清水路、接台86等地，進行綜合規劃時才有相關細節。

周麗津表示，竹溪整治多，成效顯現，前半段美麗，下游日新溪臭味頻傳，引發民怨，要求水利局除雨汙分流與竹溪水質淨化場，同步進行加速截流、接管與水質循環改善，不要一條竹溪，兩樣風情。市長黃偉哲表示，將爭取中央經費，相互攜手，讓日新溪整治早日完成。水利局說，將另規劃晴天污水全截流，加強退潮時日新溪與鯤鯡湖水體交換效率，改建永華僑為水環境亮點，工程費預計四點五三億元。

另，近期捕獲的綠鬣蜥體型愈來愈大，黃偉哲指今年捕抓數量較去年增加一倍，農業局指將集中人力、熱點處理策略，避免擴散至其他流域，人力無法靠近區域，派員使用高動能槍枝，包括台南市火化場及竹溪流域周遭（南區）、二仁溪及三爺宮溪流域（仁德區、南區）區域。

少子化下，周麗津指台南孕婦交通補助落後六都，促推「好孕專車」。另目前七十歲強制換照倒數，台南敬老卡未支援計程車，周麗津指該政策雖提升交安，替代方案不足，台南邁入超高齡社會，要求推動平價養生村。她也建議興建四分局新大樓、連結水上市集之紅樹林步道、通學步道及稽核電子菸氾濫等。