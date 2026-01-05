周一上班就遇到黃國昌咆嘯 吳思瑤好無奈：大家的耳膜都快破了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委吳思瑤今(1/5)表示，民眾黨立委黃國昌早上質詢運動部要求成立國家級運動博物館，但藍白不審預算，補助卡關，下一餐就要斷炊了，還說要吃米其林？這樣心口不一的偽善政客，跟巧言令色的渣男，真的沒什麼兩樣；而黃一大早就在爆氣，有夠吵，耳膜都要破了，真是難為無處可逃的議事人員。

民進黨立委吳思瑤，資料照，許詠晴攝

吳思瑤在社群粉專發文指出，自己上午因為幫忙代理召委主持，被迫在立院司法委員會全程聆聽黃國昌的質詢，結果黃一大早就在爆氣，有夠吵，耳膜都要破了，真是難為無處可逃的議事人員。

吳思瑤說，黃國昌質詢運動部，要求成立國家級運動博物館，但這也不是黃國昌的創見，自己過去在教育文化委員會的經驗，早有許多立委早提出這樣的主張。

吳思瑤表示，總預算不審，將立即衝擊38.8億預算無法動支，等於是三分之一的運動部運作經費就要斷炊，其中包含30.2億補助地方政府興建運動場館、設施的預算。

吳思瑤指出，若地方運動場館的補助預算都卡關，要如何催生國家級運動博物館？下一餐就要斷炊了，還花言巧語要帶你吃米其林？

吳思瑤批評，心口不一的偽善政客，跟巧言令色的渣男，真的沒什麼兩樣。她還說，想選嘉義市長的民眾黨立委張啟楷，在嘉義就被嗆「預算卡國會，市政真的會？」而要選新北市的黃國昌，又怎麼面對新北鄉親？

