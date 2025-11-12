呱吉甩「體脂24→15」落差太劇烈！「暴瘦模樣」網嚇：老好多

娛樂中心／綜合報導



網紅呱吉日前因為知名Podcast節目《百靈果News》邀請「不禮貌鄉民團」訪談，而與主持人凱莉、Ken鬧翻，隨後兩方一來一往喊話引發關注，最終事件收尾在見面公開淚灑和解的場面，近日呱吉則因公開自己體脂大下滑的管理成果，他秀出體態劇烈變化的對比照，吸引超過萬名網友到場瘋看，沒想到就有網友留言表示「原本比較好看」，意外掀起不同評價討論了。









呱吉猛甩「體脂24→15」落差太劇烈！「暴瘦模樣」網認不出：原本比較好看

呱吉公開自己體脂減到15的驚人變化。（圖／翻攝自呱吉@臉書）

廣告 廣告

一舉一動備受外界關注的呱吉，近日則在個人臉書發文曬出自己體脂24下降至15的現況，呱吉穿著相似款式的灰色車衣，身形起伏出現劇烈變化，臉型也從圓潤出現明顯稜角，他滿足喊道：「過去這半年我有努力了啦！」，沒想到留言區不少網友都評論：「24的時候比較可愛！」、「15的樣子老好多，果然減肥很耗費精神」、「喜歡臉圓圓的呱吉」、「當你努力很久，身邊的人說：我覺得你原本比較好看」、「圓臉可愛」，不過就有另一派網友抱持正面鼓勵：「故意強調半年讓人羨慕嫉妒恨」、「果然，不當議員會比較健康」、「呱張，清晰的下頜線回歸了嗎？」、「15超強」、「ㄧ定很有成就感，恭喜！」。

呱吉猛甩「體脂24→15」落差太劇烈！「暴瘦模樣」網認不出：原本比較好看

呱吉與百靈果日前上演大絕交，隨後兩人當面說開、順利和好。（圖／翻攝自YouTube@呱吉（左）、百靈果News（右））

事實上，呱吉日前因為《百靈果News》邀請「不禮貌鄉民團」訪談，而與主持人凱莉、Ken鬧翻，甚至喊出「這表示我以後不會再想往來的意思」、「百靈果絕對有選擇來賓的自由，但我也有選擇朋友的自由」等說法，彼此友誼出現變化引發外界討論，隨後凱莉於節目回應此次事件，甚至落淚表示期待未來可以慢慢放下，沒想到下一秒凱莉又大爆走，點名呱吉「發洩到朋友身上很low」、「亂生氣」，甚至喊出「你最強你去做啊」，讓不少網友一看怒炸，紛紛發出怒吼：「這段真的看了超級生氣！」，不過事件最終有了和平收尾，呱吉與凱莉在Open Mic錄製現場見到彼此，凱莉聽聞呱吉會參加活動就主動報名參加並現身，想要當面與呱吉道歉的他，一見到呱吉站在門口等待，就讓她瞬間爆哭抱住呱吉，兩人現場說開想法、相擁和好。

廣告 廣告









原文出處：呱吉猛甩「體脂24→15」落差太劇烈！「暴瘦模樣」網認不出：原本比較好看

更多民視新聞報導

退休阿公育兒「突爆出炸裂死腔」竟是蘇貞昌！78歲太反差逼瘋網

蔡英文「霸總黑風衣」沒了！飛德國「造型大爆改」網暈爛了

灌流量給「小草大將軍」被呱吉怒絕交！凱莉暴淚「下秒鬼轉開噴」又遭炎上

