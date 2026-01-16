呱吉說話了！林妍霏嘲諷李多慧遭炎上神隱 他心疼：酸民才是霸凌

娛樂中心／綜合報導

喜劇演員林妍霏（右）脫口秀段子嘲諷韓籍啦啦隊李多慧（左）引發爭議。（圖／翻攝自STR Network YouTube、李多慧Threads）

喜劇演員林妍霏日前將韓籍啦啦隊女神李多慧寫進脫口秀段子裡，嘲諷李多慧說中文的口音，甚至開玩笑影射她表裡不一，揣測她私下抽菸、喝酒、爆粗口，因此遭炎上。YouTuber呱吉昨（15）日在直播中發表看法，表示林妍霏模仿李多慧的行為並不構成霸凌，酸民的攻擊才是真正的霸凌。

呱吉心疼林妍霏遭網暴。（圖／翻攝自呱吉YouTube）

呱吉指出，霸凌是指「長期權力不對等的情況下，去欺負一個人」，但李多慧與林妍霏並不存在權力不對等，呱吉強調，自己對林妍霏的說法並非完全贊同，但他認為用霸凌來形容這件事並不恰當，反而覺得網友群起攻擊林妍霏的行為才是真正的霸凌。呱吉提到，林妍霏在演出中有透露出自己對李多慧的喜愛，而她在脫口秀的表演更像是在和男友鬥嘴，並非針對李多慧本身，也因為男友非常喜歡李多慧，才會去猜測她私下的模樣。

廣告 廣告

呱吉一番話曝光後，隨即被轉傳至社群平台Threads，而多數網友對呱吉的說法並不買單，傻眼表示：「不是霸凌，是公然侮辱」、「呱吉邏輯正確，不能稱之為霸凌，正確來說是羞辱」、「沒人說她霸凌，她是羞辱跟用了不實的影射來污衊一個她根本不認識的人，李多慧完全可以對她提告」。

林妍霏至今神隱。（圖／翻攝自林妍霏IG）

隨著事件延燒，李多慧12日晚間透過影片正面回應，在鏡頭前喊話粉絲們不用擔心，也針對遭影射抽菸一事再三強調：「我真的真的真的，我不吸菸。」最後，李多慧表示，經過這次事件後，她對自己的聲音有新的想法，接著她用較低沉的嗓音說：「以後用這樣的語氣和聲調講話，你們覺得怎麼樣？」讓粉絲感到心疼；而林妍霏本人則是至今神隱。

更多三立新聞網報導

港星娶台灣妻去年當爸！驚見女兒「有點外國臉」 寶寶高顏值正臉曝光

街頭配對翻車！歐美風辣妹「表情失守」反應被罵爆 黑男刪片道歉了

曾被小S調侃「不要再裝聽不見」！《康熙》葦萱消失演藝圈…近況曝光了

曾演湯唯老公！星二代證實斬斷7年婚姻 喊話前妻：我不是妳的Mr. Right

