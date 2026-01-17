呱吉逆風挺林妍霏喊「沒霸凌李多慧」！作家4點發聲打臉：小心踉蹌倒地

娛樂中心／彭淇昀報導

喜劇演員林妍霏日前將韓籍啦啦隊女神李多慧寫進脫口秀段子裡，嘲諷李多慧說中文的口音，甚至開玩笑影射她表裡不一，揣測她私下抽菸、喝酒、爆粗口，因此遭炎上。不過，YouTuber呱吉認為，林妍霏模仿李多慧的行為並不構成霸凌，酸民的攻擊才是真正的霸凌。對此，作家苦苓提醒呱吉，「如果你想逆風前行，就要小心踉蹌倒地」。

喜劇演員林妍霏脫口秀段子引發爭議。（圖／翻攝自STR Network YouTube）

呱吉指出，霸凌是指「長期權力不對等的情況下，去欺負一個人」，但李多慧與林妍霏並不存在權力不對等，他強調，自己對林妍霏的說法並非完全贊同，但他認為用霸凌來形容這件事並不恰當，反而覺得網友群起攻擊林妍霏的行為才是真正的霸凌，對這種現象也直呼「超噁心、超可悲的」。

呱吉提到，林妍霏在演出中有透露出自己對李多慧的喜愛，而她在脫口秀的表演更像是在和男友鬥嘴，並非針對李多慧本身，也因為男友非常喜歡李多慧，才會去猜測她私下的模樣。

對此，作家苦苓認為，霸凌並不是重點，「重點在她那段脫口秀當講不當講？」炳表示自己這幾天很努力的看影片，一直想為林姸霏開脫，結果發現很難，並列出「4個主要理由」都不成立。

李多慧發聲正面回擊林妍霏。（圖／翻攝自李多慧Threads）

脫口笑就是冒犯的藝術：但該冒犯的是強權、是體制、是資本，而不是弱勢者，「某種語言說不好」有什麼值得冒犯的呢？人家的華文固然不如你，你的韓文更不如她，但沒有人會為此譏笑你。

脫口秀就是要批判現實：現實必須是不公不義、充滿歧視、違反普世價值的現實才應該批判。公眾人物如果酒駕、逃兵、劈腿⋯你怎麼批判都行，但如果是瞎猜或者栽贓，那不叫批判現實，那叫潑婦（或夫）罵街。

脫口秀就是要呈現真相：必須先確定是真相，不是故意用醜化的方式模仿對方，用人家明明沒做的事來貶低她、順便貶低喜歡她的男性。容我說句公道話，「我看到的李多慧真的很可愛，惡意模仿她的林妍霏看起來很討厭」。

呱吉認為用霸凌來形容這件事並不恰當，反而覺得網友群起攻擊林妍霏的行為才是真正的霸凌。（圖／翻攝自臉書）

脫口秀就只不過是好笑而已：問題是根本就不好笑！以這種水準如果去參加什麼脫口秀大會，應該在海選就會被淘汰。一般就是沒有能力搞笑的人，才會用故意醜化和誣蔑別人來做「爛梗」。

苦苓坦言，林姸霏也不必太難過，她應該早就料到會有這個結果，用她自己的講法，誰知道她不是故意引起爭論蹭聲量的呢？試想，如果韓國有個脫口秀女藝人用同樣方式嘲笑周子瑜，她會不會被台灣人一波又一波的怒潮所淹沒？

至於呱吉，你既要逆風挺林妍霏，就不要扯什麼覇凌的定義，麻煩先有能力替林妍霏以上4條的「不應該」辯護再說。並提醒呱吉，「如果你想逆風前行，就要小心踉蹌倒地」。

