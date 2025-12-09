呱吉開嗆小紅書「炫技不等於美學」：別拿中國審查比台灣

呱吉邱威傑。 圖：翻攝自呱吉IG

[Newtalk新聞] 政府日前對小紅書祭出禁令，掀起社群平台使用習慣、資訊自由與審查制度等多方討論。對此，前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）今（9）日表示，沒有必要嘲笑小紅書使用者不查資料，因為任何平台都會讓使用者養成習慣、因此在轉換時感到痛苦；但把台灣的作法類比成中國封鎖Google或Facebook，則是完全不合理的對比。

呱吉指出，他對小紅書使用者的反應並無批判，正如若有一天PTT關站、老用戶悲嘆一個時代結束，他也不會嘲笑對方「技術落後」。在他看來，平台帶來的操作模式與文化習性是真實存在的，而改變習慣本身就極具難度。

然而，他強調，將台灣限制特定平台行為與中國全面封鎖美國科技巨頭的做法並列，是錯誤的比較。中國至今仍維持出版物事前審查制度，所有內容皆須經由版號核可；反觀台灣在1999年廢止舊出版法後，早已取消事前審查，改採事後追懲機制，兩者在言論監管上屬「不同次元」，根本無法類比。

呱吉坦言，他雖然不打算批評小紅書使用者，本人也會為「社會研究」而偶爾開啟小紅書，但看到有人宣稱「小紅書美學是台灣跟不上的東西」，仍讓他感到困擾。他認為，中國社群確實出現非常多有創意、有技術的時尚與潮流創作者，他自己也從中學到不少，但這些技巧並不足以等同美感或美學。

他進一步表示，平台上的轉場技巧、視覺風格與流量密技，只能幫助創作者「討好觀眾」，卻無法真正提升作品質地。他形容這種風格像是「灑了很多糖霜的甜甜圈」，外表吸睛，但不等於作品本身具有深度或內在美感。

