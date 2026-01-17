呱吉「妍霏沒霸凌李多慧」被批瞎挺！苦苓不忍揭4重點

娛樂中心／饒婉馨報導

喜劇演員林妍霏日前在脫口秀中，因模仿韓籍啦啦隊女神李多慧的口音，並影射其私下行為與形象不符，引發輿論撻伐。網紅呱吉隨後發文力挺，認為林妍霏的行為不構成霸凌，反而批評網友的集體攻擊才「超噁心」。對此，知名作家苦苓17日發文，列出4大理由表示呱吉不要瞎挺，更直指林妍霏的段子並非幽默，而是充滿惡意的醜化。





呱吉逆風聲援「她沒霸凌李多慧」砲轟酸民 作家4理由回擊：不要瞎挺林妍霏！

作家苦苓認為呱吉（左）逆風挺林妍霏的舉動不妥，並對此事件列出4重點。（圖／翻攝Youtube頻道《呱吉》、苦苓愛說笑臉書）

苦苓針對呱吉強調「霸凌需建立在權力不對等」的說法，苦苓認為這完全偏離重點，核心問題在於「那段脫口秀『當講不當講？』」；他直言，「這幾天我很努力的看影片，一直想為林姸霏開脫，結果發現很難」，且列出4點說明：

1. 脫口秀就是冒犯的藝術

該冒犯的是強權、是體制、是資本，而不是弱勢者，「某種語言說不好」有什麼值得冒犯的呢？人家的華文固然不如你，你的韓文更不如她，但沒有人會為此譏笑你。

2. 脫口秀就是要批判現實

現實必須是不公不義、充滿歧視、違反普世價值的現實才應該批判。公眾人物如果酒駕、逃兵、劈腿⋯⋯你怎麼批判都行，但如果是瞎猜或者栽贓，那不叫批判現實，那叫潑婦（或夫）罵街。

3. 脫口秀就是要呈現真相

必須先確定是真相，不是故意用醜化的方式模仿對方，用人家明明沒做的事來貶低她、順便貶低喜歡她的男性。容我說句公道話，「我看到的李多慧真的很可愛，惡意模仿她的林妍霏看起來很討厭」。

4. 脫口秀就只不過是好笑而已

問題是根本就不好笑！以這種水準如果去參加什麼脫口秀大會，應該在海選就會被淘汰。一般就是沒有能力搞笑的人，才會用故意醜化和誣蔑別人來做「爛梗」。

呱吉逆風聲援「她沒霸凌李多慧」砲轟酸民 作家4理由回擊：不要瞎挺林妍霏！

苦苓表示「林姸霏（右）也不必太難過」，認為他本人應該早就料想到此結果，更質疑她是故意為之、蹭聲量。（圖／翻攝自IG @lee_dahye、＠str_network）

他質疑林妍霏可能早料到會有爭議，並指出「用她自己的講法：誰知道她不是故意引起爭論蹭聲量的呢？」，更舉例表示「如果韓國有個脫口秀女藝人用同樣方式嘲笑周子瑜，她會不會被台灣人一波又一波的怒潮所淹沒」；最後，苦苓也特別點名呱吉，認為若要逆風力挺，應先具備替林妍霏辯護以上「4大不應該」的能力，最後更語重心長地提醒「如果你想逆風前行，就要小心踉蹌倒地」。貼文曝光後，引來許多網友強力認可，還有網友坦承「這是目前看到，針對林妍霏事件最清楚的解析」。



