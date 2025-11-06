味丹杯全國書法暨篆刻比賽 １１／１５登場推廣中華傳統書法藝術

味丹文教基金會將於十一月十五日在弘光科技大學毓麟館舉行的「第七屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽」，報名參賽十分踴躍，屆時有逾二千位好手揮毫競藝。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍／台中報導

味丹文教基金會為推廣中華傳統書法藝術，並促進文化交流，將於十一月十五日在台中市沙鹿區弘光科技大學毓麟館舉行的「第七屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽」，報名參賽十分踴躍，

屆時有逾二千位好手揮毫競藝，是中部最大的書法活動盛事。

味丹公司致力於企業經營，並將經營成果回饋社會，長期做公益，深獲社會各界稱許。為專注回饋社會公益，特別成立「味丹文教基金會」，專注企業社會責任推動與發展，致力於文化教育，長久以來推廣藝文相關文化美學的重要活動，希望生活中充滿書香墨香，並獲得肯定。

味丹文教基金會自一０七年起，每年舉辦全國書法比賽，今年邁入第七屆比賽，用意在鼓勵國小學童，從小扎根文化美學，培養品格教育，比賽分為社會組、篆刻組、高中大學組、國中組、國小五六年組、國小組、甲骨文徵稿等組別，錄取特優及優選各十名，並設立「長青組」，鼓勵長者投入書法習寫，培養休閒興趣。

參賽選手遍及全國，甚至離島的澎湖、金門都有好手參賽，期待透過比賽推動書法美學，讓藝術走入生活，借由活動讓更多人參與感受書法藝術的魅力，進一步推廣中華傳統文化。