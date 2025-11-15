中部中心報導

為了推廣中華傳統書法藝術，並且促進文化交流，今天（15日）在台中市弘光科大學，舉行"第七屆味丹杯全國書法暨篆刻比賽"，吸引全台好手現場揮毫。

味丹文教基金會董事長楊辰文說：「我們辦書法比賽，第一個，我們首先是要來推廣中華傳統文化，達到淨化人心、社會安定的墨香社會。再來我們是從小扎根美學，培養年輕學子的品格教育。」





味丹杯書法暨篆刻比賽登場 推廣中華傳統書法藝術

味丹杯書法賽在台中。(圖/蔡甘文攝)

味丹杯全國書法比賽，今年邁入第七屆，用意在鼓勵各年齡層，深化文化美學，實踐品格教育，參賽選手遍及全國，甚至離島的澎湖、金門都有好手參賽。期待透過比賽，推動書法美學，讓藝術走入生活，吸引更多人參與，感受文字體的魅力。

原文出處：味丹杯書法暨篆刻比賽登場 推廣中華傳統書法藝術

