味全龍劉基鴻求婚成功！未婚妻葛昀萱曾是「表特版女神」 背景曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

台灣棒球選手味全龍球星劉基鴻昨（5）日向網紅女友葛昀萱（本名葛盈瑄）求婚成功，喜訊一出粉絲與球迷都給予熱烈祝福。隨著婚訊曝光，葛昀萱的背景也成為焦點，她不僅曾出演過電視劇，更在社群平台擁有逾16.5萬粉絲，人氣不容小覷。

葛昀萱以平面模特兒出道，因亮眼外型在PTT表特版掀起討論，被網友封為「女神」。她在2022年與張耀仁共同參演王小棣執導的茁劇場系列《誰說媽媽像月亮》，開啟演藝事業，並接拍多支廣告作品。

劉基鴻與葛昀萱交往多年，感情穩定，如今終於修成正果。葛昀萱在社群平台曬出戴上訂婚戒指的甜蜜合照，並寫下：「經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」真摯告白閃度爆表。

