味全龍劉基鴻求婚成功！網紅女友「昔曖昧人夫」遭挖 正宮飆罵狐狸精

娛樂中心／台北報導

劉基鴻向網紅女友葛昀萱（本名葛盈瑄）求婚成功。（圖／翻攝自IG）

味全龍球星劉基鴻向社群有破16萬的網紅女友葛昀萱（本名葛盈瑄）求婚成功，女方原來是一位擁有在IG上擁有16.5萬粉絲的網紅，過去還曾出演過茁劇場系列作品。只是在走紅之前，葛昀萱2023年曾被指控和人夫搞曖昧，被抓包後關閉IG，事後才發文致歉，強調雙方是工作關係。

葛昀萱是從平面網拍模特兒起家，之後也拍了多部電視廣告。（圖／翻攝自IG）

葛昀萱2023年曾遭人妻在Dcard爆料，並公布多張丈夫與葛昀萱的曖昧聊天截圖，直言對話內容刷新三觀，大罵葛昀萱是狐狸精，被抓包卻關版不回應，「葛是很想找工具人接送上下班？還是喜歡破壞別人婚姻呀？」，不少網友因此給葛昀萱冠上「綠茶婊」等頭銜，批評她不懂得避嫌。

廣告 廣告

事隔10天葛昀萱終於在IG發聲明澄清，並為此次風波帶來的困擾致歉。葛昀萱表示「關於近期網路上的風波，我於事發當下即主動聯繫對方及說明事件緣由，我與男方為工作關係上合作，絕無任何踰矩行為，但身為公眾人物，我會加倍注意自己的言行，未來也會特別謹言慎行。」如今她擺脫負面形象，和劉基鴻開花結果，也讓不少粉絲都給予祝福。

更多三立新聞網報導

證實回台坐月子！汪小菲妻馬筱梅曬嬰兒房「洩寶寶性別」 網瘋猜1答案

19年婚姻正式結束！妮可基嫚「離婚分產協議」公開了 婚變導火線曝

公廁野戰小三劈6女！男星宣布「拒退演藝圈」不忍了：生活像逃亡

生前月砸16萬挺乾兒子開店！曹西平猝逝10天 台中店「最新現況」曝

