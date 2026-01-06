味全龍劉基鴻求婚成功！網紅女友「超狂身分」曝光 曾當台劇女主角

記者蔡維歆／台北報導

味全龍劉基鴻求婚成功。（圖／翻攝自IG @yingxuange）

味全龍球星劉基鴻近日也傳出好消息，向社群有破16萬的網紅女友葛昀萱（本名葛盈瑄）求婚成功，而女方身分更一度引發關注，原來她正是一位擁有在IG上擁有16.5萬粉絲的網紅，過去還曾出演過茁劇場系列作品。

本次休賽季包括陳晨威、林安可、曾子祐等選手，把握時間求婚進入人生下個階段，在同期隊友紛紛成為超級奶爸時，劉基鴻終於傳出好消息，5日女友葛昀萱曬出求婚成功的甜蜜照片「我們一直都很珍惜彼此，經歷了很多事情，讓我們更確定彼此的重要，所以，那一刻，我們都沒有猶豫。謝謝你選擇我；也謝謝我們，都願意。」

葛昀萱是從平面網拍模特兒起家，之後也拍了多部電視廣告。（圖／翻攝自IG）

而葛昀萱（原名葛盈瑄）是從平面網拍模特兒起家，之後也拍了多部電視廣告，過去在PTT表特版爆紅，還有Dcard上也有網友發文詢問的熱門模特兒，2022年她更演出王小棣執導的「茁劇場—誰說媽媽像月亮」。2019年劉基鴻作為味全龍重返中職的狀元人選，2023年率領球隊拿下總冠軍，當年度獲得安打王殊榮，2024年拿下三壘金手套，職棒生涯至今已累計547場出賽、521支安打，如今已經是球隊的看板人物之一。

