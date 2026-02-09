味全龍啦啦隊新陣容出爐！「韓籍三本柱」全留隊 李多慧續領軍小龍女

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女今天（9日）公開全新陣容。除了超人氣「韓籍三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原全數續留，原練習生瑄瑄、姵宸、貝拉也轉為正式成員。同時，Dragon Beauties也迎來2位全新練習生，分別是迷人電眼代表張愛，以及可愛魅力爆棚的佳依。

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

新球季團隊分工方面，李多慧持續擔任Captain，領軍小龍女，親自參與表演與新制服設計；小映續任隊長，擔任團隊對外代表與發言人；林襄接任副隊長，協助團隊各項事務推進；小蛙則繼續擔任舞蹈總監，帶領舞台表現全面升級。

廣告 廣告

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

與此同時，球團也宣布好消息，小龍女新球季由重要夥伴「新光人壽」冠名，全新名稱為「Dragon Beauties 新光人壽小龍女」，雙方將攜手打造更多元的舞台演出。

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026球季陣容如下：

霖霖、芮妮、Yuri、小映、瑄瑄、金娜妍、賴可、菲菲、口水、蘿拉、璦昀、沛沛、心璇、姵宸、群群、權喜原、張晴、馬妹、詩雅、小蛙、李多慧、貝拉、佩霓、寧寧、林襄、靜靜。

練習生：各務禮美奈、掌沛、張愛、佳依。

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

Dragon Beauties 新光人壽小龍女2026全新陣容公開。（圖／翻攝自臉書，Dragon Beauties小龍女）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

目睹「鍵盤盲打」00後驚呼太厲害！Y世代感嘆：職場上扶老攜幼

還有人沒拿1萬！這天18時前沒登記「年後才入帳」 最後領取期限曝

蝦皮竟能買機車！網驚呼首見 官方小編笑：退貨要騎回店到店？