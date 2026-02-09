味全龍啦啦隊新陣容曝光！「韓籍三本柱」全留下 李多慧續任隊長

味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 小龍女」今（9）天公布2026年度陣容，粉絲們最關心的「韓籍三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原皆續留隊中，3名原練習生也將在新球季轉正，消息一出立刻引爆球迷熱議。

啦啦隊中最受矚目的韓籍「三本柱」確定續留，且李多慧將繼續擔任「Captain」隊長，領銜全隊塑造團隊形象，同時她還將操刀設計全新表演內容與新制服造型，讓粉絲們相當期待。另外小映續任隊長，擔任團隊對外代表與發言人；林襄接任副隊長，協助團隊各項事務推進；小蛙繼續擔任舞蹈總監，帶領舞台表現全面升級。

林襄接任副隊長。圖／翻攝自dragon_beauties_official@IG

而原本擔任練習生的瑄瑄、姵宸、貝拉正式轉為成員，同時加入兩名全新練習生張愛、佳依，為新球季注入新鮮血液。且小龍女新球季由重要夥伴 「台新新光人壽」 冠名，全新名稱為 「Dragon Beauties 新光人壽小龍女」，雙方將共同攜手展現更多元的表演面貌，帶給球迷嶄新的應援體驗。

