味全龍啦啦隊「全糖女神」小珍奶確定離隊！心碎發聲 未來動向曝光

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

啦啦隊圈再傳震撼消息！味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽確定離隊，去年因感情風波而淡出舞台，自5月中起未再登場。雖然她在1月24日生日會上已向球迷致歉，球團仍在1月26日正式宣布不續約，結束她在「小龍女」的應援旅程。消息一出立刻引發球迷熱議，許多人紛紛表達不捨。

​​​​​味全龍啦啦隊成員「小珍奶」王芯羽確定離隊。 (圖／小珍奶臉書) ​​​

味全龍官方發文感謝她多年來的付出：「作為小龍女的一員，始終陪著球隊、陪著球迷度過每一個高潮與低潮；妳們為了站上應援舞台所付出的時間與心力，讓每一次登場都成為值得被記住的畫面。」字字句句充滿溫情。

廣告 廣告

對於離隊，小珍奶受訪時表示：「還是感謝球團給予的舞台，未來繼續加油持續發展。」她也強調，自己仍隸屬 中華男足啦啦隊狸貓寶貝 以及 TPBL 福爾摩沙夢想家啦啦隊，應援工作不受影響，下月更將在高雄亮相舉辦活動，持續與粉絲互動。

更多FTNN新聞網報導

韓啦啦隊女神自我介紹被卡！台北跨年主持人挨轟 緊急道歉止血

跨年夜流程出包！主持人插話打斷「小龍女」自我介紹挨轟 急發文道歉

不是買房！三上悠亞公開裝潢費 網友驚嘆收入實力

