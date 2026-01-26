味全龍啦啦隊「5人確定離隊」！3人不敵感情風波遭開鍘

小龍女5名成員Queena、柳柳、星岑、小珍奶、米奇離隊，今年告別味全龍。（圖／味全龍提供）

味全龍啦啦隊「Dragon beauties」小龍女今（26日）公告5名成員小珍奶、Queena、柳柳、星岑、米奇離隊的消息，令人球迷感到不捨。

味全龍球團公告，Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶、柳柳將於近日合約期滿後離開小龍女團隊，「謝謝妳們這些日子，作為小龍女的一員，始終陪著球隊、陪著球迷度過每一個高潮與低潮時刻；妳們為了站上應援舞台，所付出的時間與心力，讓每一次登場，都成為值得被記住的畫面。誠摯感謝所有女孩對於團隊的貢獻，球團也期盼各種合作機會，其中星岑將轉任於球團服務，米奇亦將安排於花蓮賽事擔任要角持續發光，祝福所有女孩未來發展一切順利。」

據了解，味全龍球團在去年球季結束後，就立刻針對小龍女爆發的感情爭議討論，包含Queena疑似婚內出軌隊上球員張佑嘉、柳柳遭傳勾引富商，以及小珍奶過去的感情官司，最終3人確定不續約。

去年5月，Queena傳出與球員張祐嘉的戀情後，隨即又爆出早已祕婚輕艇國手翁琝森，兩人也育有一名女兒，疑似婚內出軌。Queena因此消失在棒球場，整個下半球季都不見她身影，活動收入全部停擺，直至同年12月，她才向媒體坦承和前夫已在年初離婚，在脆弱之際，獲得張祐嘉的關心，兩人才越走越近。

至於小珍奶，則是因為Queena的關係，導致她多年前的感情爭議被挖出，同樣遭球團冷凍大半年。直至近日，小珍奶才坦承確實因過去感情鬧上官司，但她強調，自己不願反擊、不願提起是不想讓雙方再次受到傷害，選擇和解也並不代表自己不是受害者，而是對方隱瞞已婚事實，沒想到過往舊事再次浮上檯面。

柳柳在去年8月遭匿名網友爆料勾引富商，淪為小三，結果貼文不到幾個小時，柳柳立即發布律師聲明喊告，該網友也於隔天一早道歉認錯，不過看似胡亂造謠的事件，在網路上仍引起諸多揣測，而在今年年初，柳柳又被拍到與一名BMW男子上演溫馨接送情，疑似早就名花有主，即便友人平緩是經紀人，外界依舊不買單。據傳，柳柳離開後將轉戰樂天女孩，才會決定不和味全龍續約。

據傳，雖然小龍女今年確定5名成員離隊，但旗下還有各務禮美奈、掌沛、貝拉、姵宸、瑄瑄共5名練習生有望遞補升級，再加上「韓援三本柱」李多慧、金娜妍、權喜原的合約相當樂觀，且近期都有在台灣的活動，陣容大致已定，據傳未來可能不會再舉辦徵選。

