味全龍大進補！3投1補入隊 傳曾仁和月薪破40萬

中職味全龍球團今（18）日公布戰力補強，一次補進3位投手及1位捕手，其中包括上一季效力樂天桃園的前旅美投手曾仁和。

味全龍球團公告：針對戰力外的曾仁和、姚冠瑋、賴知頎及陳暐皓四位選手，球團皆已初步達成共識，待完成相關程序後，將再對外說明。期盼四位選手加入後，能進一步強化球隊整體深度，透過良性競爭，為球隊注入更多活力並提升整體戰力。

曾仁和返台後成為樂天桃猿輪值中不可或缺的戰力，但近2個賽季狀態明顯下滑。本季他僅在一軍出賽9場，防禦率高達10，難以延續過往穩定表現，最終在季末遭到樂天球團釋出。據了解，曾仁和隨後以月薪超過40萬元的合約轉投味全龍，期盼在新環境中找回昔日身手，重新站穩一軍位置。

捕手姚冠瑋則是在2019年選秀第4輪被富邦悍將指名，但職業生涯一直受傷勢困擾，出賽機會斷斷續續。直到2023年才迎來相對完整的一季，出賽63場、打擊率0.252。然而隨著悍將在選秀補進2名捕手，並積極布局林岱安，最終於季末遭到戰力外，也轉而加入味全尋求新機會。

年僅22歲的投手賴知頎過去效力樂天桃猿，但始終未能獲得穩定的一軍舞台，僅在2023年短暫以中繼身分登板。他目前最快球速可突破145公里，仍具備相當成長空間，味全有機會透過養成體系，進一步開發其潛力。

至於陳暐皓，2024年效力台鋼雄鷹期間，曾在牛棚扮演重要角色，單季出賽37場，防禦率3.67，憑藉招牌大曲球一度站上勝利組。然而本季卻未獲得任何一軍出賽機會，最終同樣在季末遭到釋出，轉戰味全再拚生涯轉機。

回顧味全龍近年操作，去年在自由市場重磅網羅朱育賢與陳子豪，卻未能兌現戰績期待，最終僅以聯盟第五名作收。今年在王牌投手徐若熙離隊後，戰力缺口更加明顯，也讓球團在投打兩端的補強顯得刻不容緩。此次一口氣吸納多名遭戰力外球員，能否化風險為即戰力，將成為味全新賽季成敗的重要關鍵。



