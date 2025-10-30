味全龍年度感謝祭 11/23臺北大巨蛋登場

記者張翔程／臺北報導

味全龍本季主場進場球迷達697087人，平均每場11618人，雙雙創下隊史新高紀錄，為感謝球迷的熱情支持，配合臺北大巨蛋「拾光祭」系列活動，味全龍球團特別舉辦「味全龍2025年度感謝祭」，邀請所有龍迷一同回顧精采賽季、展望嶄新未來。活動將於11月23日下午2時至晚間8時在臺北大巨蛋隆重登場，當日下午1時起開放進場，歡迎球迷與龍隊球員近距離互動，共度充滿歡樂與感動的一天。

感謝祭門票將於11月10日起在「味全龍官方售票網」開放購票，本次活動共有3種票券方案可供選擇，包含600元的一般入場券、可提前進入草地參加各項活動的1000元優先體驗券（限量1000名），以及可在大巨蛋草地享有專屬帳篷體驗的6000元帳篷套組（限量10組），提供球迷選擇最合適的參加方式。

廣告 廣告

活動當日包括味全龍王牌投手徐若熙、隊長吉力吉撈．鞏冠及中職傳奇球星林智勝等人氣球員都將熱情參與，味全龍啦啦隊「小龍女」包含李多慧在內的韓援三本柱也將全員出席，為球迷粉絲帶來精心準備的表演炒熱全場氣氛。

活動現場規劃五大區域，包括球員、啦啦隊與歌手表演舞臺區、草地漫遊體驗區、球隊設施參觀區、餐飲贈品服務區與特殊報名活動區，滿足球迷盡情與球員、啦啦隊互動與多元的娛樂餐飲需求，味全龍商店也在現場推出限時回饋活動，常態商品全館8折、特賣商品65折，並加碼單筆消費滿額即可抽簽名球衣等大獎。

「臺北大巨蛋拾光祭」以音樂、運動、市集為軸心聚合，邀請人們再次走進東區，重拾日常的感動體驗，自11月21日起舉辦包括民歌大團圓演唱會、粉絲感謝祭、風格品牌市集、東區店家串聯與藝術打卡拍照區系列活動，讓人們在逛、玩、聽、看過程中，以上東區為城市注入動能，讓東區回到日常生活與心裡。

詳細售票與活動資訊將於味全龍官方社群陸續公布，誠摯邀請球迷在11月23日齊聚臺北大巨蛋。

「味全龍2025年度感謝祭」11月23日臺北大巨蛋登場。（味全龍球團提供）