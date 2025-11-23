味全龍徐若熙、吉力吉撈獲中華隊徵詢 願意參加世界棒球經典賽

【記者陳志鴻／綜合報導】味全龍兩位球星徐若熙與吉力吉撈・鞏冠皆已收到中華隊徵詢，兩人都坦言意願極高，參加明年世界棒球經典賽(WBC)。

徐若熙在 2023 年亞洲棒球錦標賽首次入選中華隊，今年初的經典賽資格賽對西班牙的關鍵戰役中後援 3.1 局失 1 分，幫助中華隊穩住戰局，提前鎖定 2026 年經典賽門票。

對於明年經典賽，徐若熙說：「有接到(徵詢)，意願還是很高，自己還是在兵役列管期間。」

今年球季結束旅外發展，挑戰美、日職意向未定，徐若熙表示：「隊友都叫我趕快滾。」

今天味全龍感謝祭可能是徐若熙旅外前的最後公開活動，「心情滿平靜的，沒有一定，搞不好明年還是在台灣。」

吉力吉撈・鞏冠在今年世界 12 強賽以排灣族原名登錄，成為史上第一人，展現身為原住民族的榮譽感，他也以長打能力讓球迷留下深刻印象。

「有接到通知！希望明年可以穿上台灣球衣，再替國家隊出賽。」，他說，「休賽季主要專注在身體調整與提升訓練強度，希望屆時能無縫接軌 3 月的國際賽節奏「就是讓身體準備好，強度拉起來。」

