味全龍提交60人保留名單 投手王維中等13人釋出
記者張翔程／臺北報導
味全龍球團今（28）日提交60人契約保留球員名單，共計有投手29名、捕手6名、內野手13名及外野手12名。
味全龍球團表示，13人釋出名單中，包含投手王維中、宋文華、姚恩多、羅華韋、李承風；捕手吳秉恩、劉時豪；內野手黃柏豪、郭嚴文、瑪仕革斯．俄霸律尼；外野手鄭鎧文；另徐若熙行使旅外自由球員資格，林智勝於本季結束後正式引退，故不列入本次名單。
味全龍球團感謝所有球員在過去球季的努力與貢獻，並祝福未來發展順利，球隊將持續強化陣容深度與競爭力，期盼在明年球季帶給球迷更佳的主場體驗與球隊表現。
味全龍60人契約保留球員名單。（味全龍球團提供）
味全龍60人契約保留球員名單。（味全龍球團提供）
