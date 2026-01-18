味全龍春訓斗六登場 張麗善出席勉勵球員

職棒味全龍春訓開訓典禮今(18)上午於斗六棒球場登場／翻攝照片





今(18)上午職棒味全龍春訓開訓典禮於斗六棒球場登場，不少熱情球迷湧入球場一睹球員風采，雲林縣長張麗善偕同立委張嘉郡到場勉勵球員，並祝福味全龍新球季訓練順利、戰績長紅。

張麗善表示，很榮幸味全龍選擇雲林斗六棒球場做為訓練基地，她代表雲林縣政府及雲林鄉親歡迎大家在此培育棒球人才，同時也感謝味全龍最重要的推手魏應充董事長，出錢出力，培訓眾多選手，感謝所有球員的努力、教練團的用心指導，以及後勤團隊在背後默默付出，讓球隊能夠穩健向前。

張麗善指出，培育棒球選手需要一個基地，雲林縣非常榮幸能夠提供符合球隊需求的場域，期待未來跟大家繼續合作，有任何需要雲林縣政府絕對全力以赴，更祝福味全龍新球季訓練順利、戰績長紅，一路拿到理想成績，為台灣在世界繼續爭光。

味全董事長魏應充表示，味全龍於2019年復出，同年通過中職，味全龍成為中職第五隊，並於2021年加入一軍賽事。感謝雲林縣政府的支持，提供完善的球場及設備，讓味全龍在此立足，以斗六棒球場作為訓練基地，推動球隊戰績穩定成長。

此外，今年味全龍也迎來許多重要的新夥伴，包括古久保健二教練以及曾仁和、姚冠瑋、賴知頎、陳暐皓等新進的球員。現場魏應充一一為新夥伴披上戰袍後，團隊全員喊出今年新賽季口號「Run and Roar 奔龍而上」，象徵球隊如奔龍一般，重返榮耀，拚戰每一場賽事。

