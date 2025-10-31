味全龍王牌徐若熙掀日職爭奪戰 軟銀傳開3年10億日圓搶「龍之子」

味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙。圖／味全龍提供

味全龍王牌投手「龍之子」徐若熙29日正式行使旅外自由球員權利後，迅速掀起一波爭奪戰。根據日媒《Sponichi Annex》報導，甫奪下日本一的福岡軟銀鷹已將徐若熙列為主要補強目標，預計提出一份3年總額約10億日圓（約新台幣1.9億元、約649萬美元），並附帶激勵條款的合約，誠意滿滿。

不僅如此，《日刊體育》進一步指出，剛在日本大賽落敗的阪神虎也加入行列，將徐若熙列為明季新洋投候選名單之一；此外，北海道日本火腿鬥士與歐力士猛牛同樣派員關注，使徐若熙成為日職市場最炙手可熱的焦點人物。

徐若熙2019年在中職選秀首輪第六順位被味全龍指名，加盟後即展現驚人潛力。以最快球速158公里的火球聞名，搭配具位移性的變速球與流暢投球動作。2021年一軍初登板對中信兄弟就投出3.2局11K的壓制性內容，震撼台灣球界。

雖然2022年因右手肘手術整季報銷，但在2023年下半季強勢回歸，帶領味全奪下台灣大賽冠軍並拿下MVP。2024年表現再升級，投出94.2局、113次三振、防禦率2.47的生涯代表作。

今年球季更繳出19場先發、114局、120次三振、僅14次保送、防禦率2.05的成績，全面展現成熟投手的穩定與壓制力。

軟銀今年球隊高層城島健司親自飛抵台灣觀戰，見證徐若熙投出8.2局11K無責失的代表作，球團隨後也多次派員來台觀察。永井智浩（編成育成本部長兼球探部部長）更公開讚賞徐若熙為「世界級潛力股」。

目前軟銀投手陣中已有王牌Liván Moinelo、從傷勢復出的Carter Stewart Jr.，以及中繼戰力Roberto Osuna、Darwinzon Hernández等多名外援。不過，由於Moinelo下季不再占用洋將名額，對軟銀而言，徐若熙若能加盟，將成為重要補強。

隨著軟銀、阪神、日本火腿、歐力士等球團全面出動，「龍之子」的未來備受矚目。



