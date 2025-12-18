味全龍網羅曾仁和等3投1捕

本報綜合報導

中職味全龍18日宣布，與具備美國職棒大聯盟資歷的投手曾仁和在內等4名球員達成初步共識，待完成相關程序後，將再對外說明，期待為球隊注入更多的活力。

現年31歲的投手曾仁和在高中畢業後選擇赴美挑戰，並於2017年如願登上大聯盟舞台，可惜之後無法擺脫傷勢困擾，在2021年返台投身中職季中選秀，只是第3輪才獲得樂天桃猿青睞。不過他並未氣餒，甚至2022年繳出7勝2敗、防禦率2.48成績單，一度成為桃猿先發土投「解答」。

近兩年傷痛再度找上曾仁和，尤其去年遭遇右肘韌帶撕裂，本季出賽9場情況下，不僅1勝難求，防禦率還高達10.00，讓他在季後被桃猿球團放在60人契約保留名單外，但多支球隊趁機遞出橄欖枝。曾仁和昨天確定與龍隊達成初步共識，有機會在新環境重拾身手。

除了高機率補進曾仁和外，龍隊指出，還與前桃猿年僅22歲投手賴知頎、前台鋼雄鷹投手陳暐皓以及前富邦悍將捕手姚冠瑋達成初步共識，有望厚實投手、捕手戰力。

龍隊球團補充，待完成相關程序後，將再對外說明，期待4名新血加入後，能進一步強化球隊整體深度，並透過良性競爭，為球隊注入更多活力、提升整體戰力。