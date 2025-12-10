味全龍要求與竹市府終止棒球場合約 求償1068萬投資金

新竹市立棒球場改善進度與龍來球團合約關係延宕3年未決，新竹市民進黨黨團10日於議會臨時會中認為，市府在當天提出的新竹棒球場改善進度及味全龍隊合約關係的專案報告中，企圖利用模糊資訊粉飾太平，民進黨團同時出示龍來公司要求解約並返還500萬元保證金的律師函。

市議員楊玲宜表示，此次臨時會民進黨團特別提議要求市府針對棒球場改善工程與龍來合約存續關係作說明，根據竹市府教育處提供的簡報，依舊聲稱與龍來保持友善合作關係，並稱龍來希望盡快回到竹市棒球場。

楊玲宜出示龍來公司發函到市府的律師函，指出龍來早在今年初多次發函詢問市府何時能重回球場，在得不到市府積極回應下，函告市府欲終止契約關係。龍來於今年7月下最後通牒，希望市府返還履約保證金500萬，以及期初投資的1068萬元，並訴請終止契約之關係，至今得不到市府積極回應。

劉崇顯表示，根據工務處長的回應，前市府與營造廠商的合約中，有針對球場工程回填的相關規範，這代表球場中出現相關不符規定的異物或廢棄物，是營造廠商違約與設計單位監造不利的責任，市府做為合約的業主是受害者應依據合約要求改善與求償。

再加上市府與龍來公司的球場OT合約是用「除外情事」來暫停契約執行，更代表雙方都認為針對棒球場的瑕疵處理，雙方沒有行政上的疏失而不可歸責於市府或龍來公司，因此呼籲現任市府應該要專注球場改善工作。

