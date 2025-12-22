味全龍證實放行 徐若熙轉戰日職軟銀、18號王牌正式啟程

王牌投手徐若熙的旅外動向終於塵埃落定，味全龍今（22）日證實，徐若熙在球季結束後行使旅外球員權利，確定於2026年賽季轉戰日本職棒，加盟福岡軟銀鷹。軟銀以誠意十足的合約條件成功網羅徐若熙，並於本月26日在台灣舉行記者會。

徐若熙披王牌18號戰袍

味全龍球團今日正式宣布，徐若熙將於2026年賽季加盟軟銀鷹隊，也將帶著象徵王牌投手的「18號」球衣，將他在中職賽場展現的頂尖實力，帶往軟銀的投手丘。

另外，據日媒報導，徐若熙最後以3年15億日圓（約新台幣3億元），與軟銀達成共識，其球團也預計，台灣時間12月26日在舉辦加盟記者會，日本記者會則是明（2026）年1月舉行。

廣告 廣告

徐若熙自2019年以選秀首輪身分加入味全龍以來，憑藉卓越的投球天賦與堅毅自律的職業態度，迅速成長為球隊核心戰力，更是中職近年最具代表性的領銜投手。此次獲得軟銀的青睞與肯定，球團深感榮耀，這不僅是對選手個人實力的極高評價，也是台灣棒球人才培育邁向國際的指標。

球團不捨但全力支持挑戰頂峰

味全龍強調，徐若熙在場上不僅展現出宰制級的王牌壓制力，其高度的專業精神與自我要求，更為隊中年輕選手樹立了優良典範。雖然對於他的離隊感到不捨，但球團始終秉持支持本土選手挑戰世界頂尖舞台的初衷，由衷祝福他在日職賽場成就輝煌。

領隊丁仲緯表示：「祝福若熙在新的環境中持續精進實力、穩健成長，在日職賽場上發光發熱，朝向更遠大的目標邁進。同時，我們也深感榮幸能與福岡軟銀鷹隊建立合作關係，期盼透過雙方的深度交流，推動球團全面進化，為台灣棒球環境注入更多能量。」