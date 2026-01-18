味全龍豪華教頭陣容 林智勝入列

味全龍開訓典禮，介紹新任巡迴統籌教練古久保健二加入。

本報綜合報導

味全龍18日在斗六棒球場展開春訓，公布年度口號「奔龍而上」，新球季教練團陣容豪華，包含新入團的古久保健二（巡迴統籌教練）、彼德森（攻擊統籌教練）、納瓦羅（一軍投手教練），還有剛退役的林智勝接任一軍助理打擊教練，味全龍期許總教練葉君璋及新加入的古久保健二兩名冠軍教頭加持下，能在今年幫助球隊贏得總冠軍。

味全龍一軍方面，總教練為葉君璋，丘昌榮轉任首席教練，黃亦志轉任投手協調教練，投手教練納瓦羅，林智勝助理打擊教練。二軍總教練由劉榮華接任，張家浩轉任外野守備教練，陳家駒轉任助理打擊兼基地教練。

葉君璋說，古久保健二曾在富邦悍將、樂天執教，能帶來不少經驗，工作內容是過去二軍守備統籌教練劉榮華、二軍野手統籌教練丘昌榮兩人的綜合；隨著棒球攻擊型態的改變，還有投手部門的需求，另外兩名教練也是球隊所需要的。

古久保健二表示，能夠回到台灣非常有緣，也收到其他球隊的邀約，但味全龍邀請作為一、二軍之間的巡迴教練，是自己想做的事情，會朝著讓球隊運作更加順暢去努力。

味全龍18日公布新球季教練團成員，去年退休的球星林智勝（右2）轉換身分當教練。

大師兄林智勝接任一軍助理打擊教練，他表示，自己工作主要是慢慢跟選手溝通、互動，找到教練與選手之間的橋梁，讓教練想要他們做的，他們可以做得到，也祝福今年要退休的同世代好手陳鏞基。

隨著劉榮華升任二軍總教練、丘昌榮擔任一軍首席教練，加上古久保健二，三人都有總教練資歷，葉君璋說，自己想過此點，希望透過不同、高角度的想法，重新打造冠軍球隊。